Економіка

12:32 31.01.2023

A.G.R. Group збереже наземну логістику зерна через ЄС навіть після війни та відкриття українських портів

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A.G.R. Group збереже наземну логістику зерна через ЄС навіть після війни та відкриття українських портів

Агрохолдінг A.G.R. Group та компанія-зернотрейдер MK Merchants S. A. бізнесмена Місака Хідіряна з початком повномасштабного російського вторгнення переорієнтували логістику сільгосппродукції з українських морських портів на автомобільні та залізничні перевезення через кордон з ЄС, а також на українські річкові порти Рені та Ізмаїла.

Однак навіть після війни, деокупації території України та повного зняття торгової блокади з її морпортів компанії продовжать експорт частини зерна в європейському напрямку, розповів їхній власник Мисак Хідіран в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також уточнив, що його холдинг шукає можливостей для скорочення плеча логістики та зручнішого експорту сільгосппродукції до ЄС, у зв'язку з чим цікавиться покупкою зерносховищ та сільгосппідприємств на заході України. Хідірян наголосив, що наразі логістику продукції АПК з України стримує недостатня пропускна спроможність європейської залізничної інфраструктури та штучні затримки роботи морського "зернового коридору" з боку російських інспекторів.

"Зрештою, європейська залізниця не здатна перевезти потрібні Україні обсяги зерна, та й не лише зерна. Щоб повноцінно використовувати європейську інфраструктуру для експорту, потрібно відркивати додаткові залізничні та автомобільні прикордонні переходи на кордоні з Україною, і, звісно, будувати у нас європейську колію", - наголосив власник A.G.R. Група.

"Ми також активно експортуємо "зерновим" коридором. Відверто кажучи, це ризикований варіант через великі черги, затримки інспекцій зерновозів з російського боку, і взагалі дуже повільної його роботи. Але, враховуючи поточну ситуацію з вартістю логістики під час війни, вважаю, зерновий коридор є гарною можливістю", - констатував він.

Хідірян також відзначив сумнівну економічну доцільність експорту сільгосппродукції до країн Азії та Африки через морпорти ЄС, до яких вона довозиться з України наземним автомобільним та залізничним транспортом. За його даними, вартість перевалки та перевантаження продукції таким маршрутом сягає 50-60% від загальної вартості зерна, що робить такий спосіб експорту збитковим для аграрія. Таким чином, експорт сільгосппродукції до ЄС може бути вигідним лише для експорту кінцевим споживачам до ЄС.

У свою чергу генеральний директор A.G.R Group, Ігор Шестопалов, який також брав участь у розмові. зазначив, що його холдинг з початку війни експортував майже 55 тис. тонн сільгосппродукції, тоді як зернотрейдер MK Merchants щомісяця відвантажує через речпорти Ізмаїла та Рені у середньому 8-10 суден із продукцією АПК.

"Соя, ріпак, ячмінь, пшениця, кукурудза, соняшник, гречка – розглядаємо всі можливі ринки збуту продукції до країн ЄС, Туреччини, Єгипту, Непалу. З початку повномасштабного вторгнення ми вивезли майже 55 тис. тонн. Наші партнери з MK Merchants везуть зерно через річпорти Ізмаїла та Рені, відвантажуючи в середньому 8-10 суден на місяць.

До холдингу A.G.R. Group входять понад 20 компаній. Основний напрям його діяльності – торгівля сільгосппродукцією, вирощування та зберігання зернових культур, а також тваринництво.

A.G.R. Group обробляє землі у Полтавській, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Сумській областях. Вся вирощена продукція реалізується зовнішніх ринках.

Президент холдингу та голова його наглядової ради – бізнесмен Місак Хідірян.

Теги: #зерно #agr_group #хідірян

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