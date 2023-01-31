Економіка

14:06 31.01.2023

Готельний ринок України вимагає запровадження нових стандартів оцінки – голова ДАРТ

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Готельний ринок України вимагає запровадження нових стандартів оцінки – голова ДАРТ

Більшість готелів в Україні працюють без офіційної категоризації, при цьому на ринку є стійкий запит на впровадження нових стандартів оцінки та реформування самого процесу категоризації, свідчать результати анонімного опитування, проведеного у грудні 2022 року Державним агентством розвитку туризму (ДАРТ) і Українською асоціацією готелів та курортів (UHRA).

"Опитування, яке ми провели, засвідчило, що 81% готельєрів вважають ДСТУ (Держстандарт України – ІФ-У) 4269:2003 про класифікацію готелів застарілим. Моя особиста думка, яку ми зараз обговорюємо в міністерстві, – питання категоризації має бути передане UHRA. Такі моменти мають оцінюватися на рівні професійних об'єднань, а не держави", - повідомила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів під час онлайн-конференції Cold Start-2 у вівторок.

Згідно з опитуванням, лише 22% респондентів оцінили свій заклад як такий, що відповідає вимогам ДСТУ-4269:2003. "Послуги туристичні. Класифікація готелів".

Більшість, 61% опитаних, повідомили, що не отримували свідоцтва про присвоєння категорії (зірки), ще у 9% його термін минув. У 55% готелів, що мають категорію, є лише одна зірка, у 25% - три, у 15% - чотири й у 5% - п'ять.

35% оцінили ДСТУ як застарілий та орієнтуються на вимоги гостей і загальноприйняті стандарти. 22% вважають, що вимоги необхідно спростити та привести у відповідність до реалій. П'ята частина опитаних повідомили, що їхній готель відповідає міжнародним стандартам, а вимоги ДСТУ застаріли. У 4% заклад відповідає вимогам ДСТУ, проте вони також вважають національний стандарт застарілим. Лише 19% навіть не цікавилися вимогами держстандарту.

Чверть опитаних вважає за доцільне перехід на європейські стандарти оцінки готелів для присвоєння зірок без будь-яких умов, ще третина вважає за доцільне перехідний період. Лише 6% вважають, що найкраще залишити, як є, 14% – що Україні краще мати власні стандарти.

Серед готелів, що не пройшли категоризацію, значна частина - 38% - повідомила, що просто не бачить у цьому необхідності, 34% ніколи не замислювалися про це, 20% оцінили процедуру як складну, а 4% - як дорогу. Те, що без категорії працювати заборонено, не знали 4% респондентів.

При цьому більшість опитаних констатували відсутність маркетингової складової наявності зірок. Зокрема, 40% повідомили, що наявність зірок не впливає на вибір їхніх клієнтів. У 21% гості часто звертають увагу на категорію, ще 21% - цікавилися лише іноземні клієнти.

Як повідомлялося, ДАРТ має намір розробити реформу категоризації готелів за європейською класифікацією згідно з критеріями організації Hotelstars Union (HSU).

Hotelstars Union - це європейська організація, мета якої - узгодження класифікації об'єктів розміщення з єдиними критеріями та процедурами, щоб допомогти туристам отримати загальне уявлення про репутацію та якість житла під час планування поїздки та бронювання.

Теги: #дартс #нерухомість #готелі

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