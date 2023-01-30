Економіка

21:02 30.01.2023

Опитування Європейської Бізнес Асоціації зафіксувало покращення показників порівняно з жовтнем

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Опитування Європейської Бізнес Асоціації зафіксувало покращення показників порівняно з жовтнем

Переважна більшість компаній - членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) наразі виплачують заробітні плати в повному обсязі – таких 89%, тоді як у жовтні минулого року їх було 78%, у липні – 61%, свідчать оприлюднені в понеділок результати нової хвилі опитування ЄБА "Бізнес під час війни".

Згідно з ними, частка компаній, що скоротили розмір оплати праці, знизилася до 8% з 15% у жовтні та 21% у липні, тоді як тих, хто виплачує додаткові кошти, повернулася на рівень 25% після падіння в жовтні до 18% з 28% у липні.

Така сама динаміка і щодо звільнень: зниження до 5% із 7% у жовтні та 10% - у липні.

Крім того, сьогодні всі компанії асоціації, які взяли участь в опитуванні, працюють, тоді як у жовтні 3% простоювали. При цьому частка компаній, що працюють у повному обсязі, збільшилася до 54% після спричиненого першими ракетними обстрілами енергоінфраструктури просідання у жовтні до 44% з 49% у липні.

Також частка компаній, що обмежили географію діяльності, повернулася до рівня липня – 44% після зростання до 51% у жовтні.

Ще однією реакцією на енерговідключення стало суттєве скорочення тих, хто працює онлайн, – до 14% з 26% у жовтні та 18% - у липні.

Проте загалом, як зазначається в опитуванні, ситуація залишається складною. Згідно з опублікованими даними, більшість компаній повідомили про падіння доходів у доларах США за 2022 рік. Зокрема, 29% втратили до 20%, 54% - 21% і більше. Лише 6% опитаних повідомили про відсутність змін, а 11% – про зростання доходів.

"Такий результат виявився абсолютно протилежним довоєнним прогнозам і очікуванням бізнесу: до повномасштабного вторгнення 83% компаній Європейської Бізнес Асоціації чекали на позитивну динаміку розвитку свого бізнесу в 2022 році", - зазначила ЄБА.

Повідомляється також, що майже вдвічі, порівняно з жовтнем, збільшилася частка компаній, на діяльність яких вплинули ракетні атаки, – з 47% до 89%.

За результатами опитування перебої з енергопостачанням очолюють антирейтинг актуальних викликів бізнесу. Також компанії скаржаться на перебої зі зв'язком та інтернетом, проблеми з бронюванням співробітників і виїздом за кордон. У 88% компаній є мобілізовані працівники, серед яких у 73% вони становлять до 10% штату, у 15% – 10-20% штату. Також у 39% компаній було мобілізовано критичних фахівців, переважно це ІТ-фахівці та інженери.

У ЄБА зазначили, що внаслідок бойових дій 40% компаній зазнали безпосередніх втрат, 25% мають активи на окупованих територіях: переважно це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт. 32% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 36% - $1-10 млн, 16% - понад $10 млн.

Щодо фінансової стабільності, то 27% компаній мають фінансові резерви на півроку (в жовтні 26%), 23% (27%) – на рік та 36% (34%) - на рік і більше.

Опитування проводилося з 16 по 26 січня 2023 року, участь у ньому взяли 100 топменеджерів членських компаній ЄБА.

Теги: #опитування #бізнес #єба

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