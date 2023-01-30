Економіка

16:36 30.01.2023

ЄС наклав санкції на іранську держкорпорацію, яка виробляє безпілотники

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ЄС наклав санкції на іранську держкорпорацію, яка виробляє безпілотники

Євросоюз вніс до санкційного списку іранську державну корпорацію Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), яка виробляє безпілотні літальні апарати (БПЛА), йдеться в публікації в "Офіційному журналі" ЄС.

"Авіабудівна корпорація HESA - іранська компанія, що спеціалізується на виробництві військових і цивільних літаків і безпілотних літальних апаратів. HESA виробляє БПЛА, які використовує Корпус вартових ісламської революції", - повідомляється в додатку до опублікованої в понеділок постанови Ради ЄС.

"БПЛА виробництва HESA в Ірані використовує Російська Федерація", - йдеться у документі.

Рада ЄС заявила, що через ситуацію в Україні "організація, яка бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії, має бути внесена до переліку фізичних і юридичних осіб та організацій, на які накладаються обмежувальні заходи".

Цей регламент ЄС набуває чинності з дати його публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

Теги: #єс #санкції #іран

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