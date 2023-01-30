Економіка

14:56 30.01.2023

В Ірпені відновили перші будинки за програмою "ВідновиДІМ"

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В Ірпені відновили перші будинки за програмою "ВідновиДІМ"

В Ірпені відновили перші чотири будинки за програмою Фонду енергоефективності "ВідновиДІМ", повідомила пресслужба фонду.

Згідно з повідомленням, у програмі взяли участь об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) "Затишний 2020" та "ЖК Ново-Оскольський" в Ірпені, які подали заявки 21 листопада.

За даними фонду, унаслідок російської агресії у семиповерхових будинках ЖК "Ново-Оскольський" було пошкоджено фасад, теплоізоляцію стін, деформовано віконні та дверні рами, частково зруйновано міжкімнатні перегородки та сходовий майданчик. За програмою "ВідновиДІМ" будинки отримали гранти розміром 5,4 млн грн та 1,6 млн грн.

Ще два пошкоджені будинки у ЖК "Затишний" отримали гранти 2,4 млн грн та 3 млн грн на ремонт пошкодженої теплоізоляції зовнішніх стін, окремих віконних та дверних рам, склопакетів, тріщин у штукатурці.

Наразі зазначеним ОСББ уже перераховано 70% від цих сум, зазначає фонд.

"Пілотний етап програми "ВідновиДІМ", який реалізується на території чотирьох областей – Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської, продемонстрував актуальність такої ініціативи. Заявки на участь уже подали 58 ОСББ. Очікувана сума грантів за ними – понад 127 млн грн", – наведено в повідомленні слова директора Фонду енергоефективності Єгора Фаренюка.

Він зазначив, що фонд планує розширити дію програми й на інші галузі, які постраждали від російського вторгнення.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Фонд енергоефективності України запустив програму "ВідновиДІМ", яка передбачає повне відшкодування коштів на ремонт пошкоджених унаслідок російської агресії багатоквартирних будинків. Відповідно до умов, ОСББ отримують аванс у розмірі 70% від загальної суми, а після завершення ремонтних робіт – решту 30%.

На пілот проєкту, що включає ремонт 60-100 будинків, Європейський Союз спрямував EUR5 млн. Пізніше 28 листопада 2022 року Фонд енергоефективності ЄС та IFC уклали угоду про грантове фінансування програми на EUR25 млн.

 

Теги: #нерухомість #відновлення #ірпінь

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