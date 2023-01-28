Імпорт електроенергії зі Словаччини на суботу зріс на чверть

Імпорт електроенергії зі Словаччини на суботу порівняно з п'ятницею зріс на 26,16% – до 9296 МВт-год, що є новим рекордним показником із моменту його фактичного початку в січні, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, за 20 годин доби імпорт становитиме по 388 МВт, в інші години 383-385 МВт.

За даними на електронній аукціонній платформі "Укренерго", найбільшу потужність міждержавного перетину для імпорту на цей день забронював "Д.Трейдинг" – по 450 МВт на всі години доби. Крім того, по 9 МВт на всі години доби забронював трейдер "Августа", по 7 МВт – "ЕРУ Трейдинг". На завтра заброньована "Д.Трейдинг" і "Августою" потужність залишається на такому ж рівні, "ЕРУ Трейдинг" збільшила її до 8 МВт, плюс 30 МВт на всі години забронював "ДЕ.Трейдинг".

Ціна перетину, як і раніше, становить 0 грн/МВт-год.

Загалом на аукціон з 26 січня "Укренерго" виставляє збільшену майже вдвічі потужність перетину – по 500-600 МВт залежно від години доби.

Як повідомлялося, Україна, як свідчить сайт ENTSO-E, почала отримувати імпортну е/е з 15 січня.

15 січня надійшло 655 МВт-год, 20 січня – 220 МВт-год, 21 січня – 6963 МВт-год, 22 січня – 6672 МВт-год, 25 січня – 99 МВт-год, 26 січня – 3813 МВт-год, 27 січня – 7368 МВт-год. всього – 25790 МВт-год.

Найактивнішим імпортером є "Д.Трейдинг". Крім нього, перетин в невеликих розмірах бронювали "ЕРУ Трейдинг", "Некстрейд", а також "ДЕ Трейдинг", "НАП-Ком'юніті", "Августа", "Ю.Комодітіз".

ДТЕК зі свого боку 25 січня повідомив, що цього місяця почав імпортувати е/е з Європи, і за його підрахунками, поточна потужність передання е/е дає змогу імпортувати близько 500 млн кВт-год на місяць, що відповідає місячному споживанню 2 млн домогосподарств.

За словами глави "Укренерго" Володимира Кудрицького, імпорт, здійснюваний трейдером ДТЕК та іншими компаніями, дає змогу знизити навантаження на енергосистему, але не здатний повністю покрити дефіцит е/е.

За даними мережевих операторів, ліміти споживання е/е, що виділяються на області, дають змогу покрити близько половини необхідного ресурсу, в Києві – близько 64%.