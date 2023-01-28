Економіка

07:54 28.01.2023

"Укрзалізниця" закрила угоду щодо 2-річного відстрочення виплат за євробондами

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"Укрзалізниця" закрила угоду щодо 2-річного відстрочення виплат за євробондами

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) оформила угоду з власниками двох випусків єврооблігацій на $895 млн про відстрочку купонних виплат та погашення за ними на 24 місяці, закривши угоду щодо їх реструктуризації, йдеться в повідомленнях компанії на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з ними, нова дата погашень облігацій на $594,9 млн зі ставкою 8,25% - 9 липня 2026 року, а облігацій на $300 млн зі ставкою 7,87% - 15 липня 2028 року.

Виплата купонів по кожному із випусків здійснюється раз на півроку. На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.

"Відстрочка виплат за єврооблігаціями знизить навантаження на ліквідність компанії, що, у свою чергу, дасть більше можливостей для відновлення інфраструктури та збільшення експортного потенціалу залізничного транспорту. Реалізація угоди забезпечить також збереження репутації "Укрзалізниці" як надійного позичальника на фінансових ринках та сприятиме майбутнім угодам на ринку капіталу", - прокоментував угоду віцепрем'єр – голова Мінвідновлення Олександр Кубраков у фейсбуці.

Він наголосив, що це перша після початку повномасштабного вторгнення РФ успішна операція із зовнішнім боргом корпоративних позичальників, яка не була забезпечена державними гарантіями. Він подякував власникам бондів за підтримку України, а також колегам з Мінвідновлення, "Укрзалізниці", Міністерству фінансів за досягнутий результат.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" у грудні минулого року домовилася відстрочити на два роки виплати за підлягаючим погашенню в липні 2024 року та липні 2026 єврооблігаціям відповідно на $594,9 млн і $300 млн. Радниками та агентами в угоді виступили Dragon Capital та JP Morgan. Винагорода за згоду відстрочити виплати становила 0,5% номіналу.

Згідно з ухвалою правління, компанія виплатила винагороду власникам єврооблігацій та агентам у розмірі до $5 млн 738,48 тис.

 

 

Теги: #укрзалізниця #єврооблігації

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