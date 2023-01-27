Економіка

18:08 27.01.2023

Держтрейдер "ЕКУ" та турецька Karpowership домовилися розробити проєкт постачання е/е потужністю 500 МВт для України від енергокораблів

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Держтрейдер "ЕКУ" та турецька Karpowership домовилися розробити проєкт постачання е/е потужністю 500 МВт для України від енергокораблів

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) та турецька компанія Karpowership спільно з національними та міжнародними організаціями планують розробити проєкт фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів для України.

З цією метою компанії підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері електропостачання та використання плавучих електростанцій для подолання енергодефіциту в Україні, повідомила "ЕКУ" у релізі у четвер.

Компанія уточнила, що цієї потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 млн домогосподарств в Україні.

Як один із варіантів, що розглядаються в рамках співпраці, є розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії, приєднання їхніх електромереж та передачі струму до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі, пояснили в ЕКУ. Там додали, що для оцінки цієї можливості заплановано залучити уряди цих країн.

"Дефіцит електроенергії через пошкодження генерувальної інфраструктури України внаслідок масованих ракетних ударів зростає. Доки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених потужностей неможливе, і нам потрібно шукати інноваційні рішення для подолання поточної кризи", – пояснив мету проєкту генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко.

За його словами, технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгортати нові генерувальні потужності для цільового спрямування в українську мережу.

"Ми віримо, що це може призвести до зміни парадигми розв'язання енергетичної кризи в Україні під час російських атак на її інфраструктуру", – наголосив він.

"Karpowership радий співпрацювати з ЕКУ для пом'якшення енергетичної кризи в Україні. Енергокораблі є швидким, надійним і гнучким рішенням для зменшення дефіциту електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну в отриманні необхідної енергії якнайшвидше", - прокоментувала директор Karpowership.

ЕКУ зазначила, що Karpowership має флот із 36 енергокораблів, які менш ніж за 30 днів підключаються безпосередньо до електромереж країн, використовуючи наявну інфраструктуру з мінімальними втручаннями до неї. Судна Karpowership працюють на різних видах пального: на природному газі/ЗПГ, рідкому пальному із низьким вмістом сірки. Karpowership працює у 13 країнах, зокрема по всій Африці, Новій Каледонії та Бразилії, та проводить переговори з кількома європейськими країнами про постачання до 2 ГВт електроенергії від енергокораблів.

Як повідомлялося, ЕКУ – державна енерготрейдингова компанія, яка здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів. 100% акцій товариства належать державі, можливості щодо управління ними здійснює Мінекономіки.

Компанія створена для роботи на внутрішньому та зовнішньому ринках енергоресурсів, є засновником першої державної балансувальної групи учасників ринку електроенергії, до якої долучилася НАЕК "Енергоатом".

Теги: #еку #проєкт #karpowership

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