Економіка

11:28 27.01.2023

Аварійні відключення е/е через перевищення лімітів з ранку п'ятниці застосовуються у 10 областях – "Укренерго"

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Аварійні відключення е/е через перевищення лімітів з ранку п'ятниці застосовуються у 10 областях – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" з ранку п'ятниці фіксує перевищення лімітів, що виділяються в 10 областях, унаслідок чого там застосовуються аварійні відключення.

Згідно зі щоденним оновленням "Укренерго" в телеграм-каналі, аварійні відключення застосовано в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях.

Системний оператор попереджає, що протягом доби можливі аварійні відключення і в інших областях, якщо перевищуватимуться ліміти.

У компанії зазначили, що споживання електроенергії залишається на тому самому рівні, що й до масованої атаки 26 січня, відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

"Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - пояснив він.

Згідно з її повідомленням, наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час учорашньої масованої атаки. Після неї мережеві обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала 26 січня російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.

Теги: #енергетика #відключення #укренерго

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