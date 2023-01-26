Економіка

21:15 26.01.2023

Виробники е/е із природного газу отримуватимуть компенсацію за оплату послуги з його розподілу операторам ГРМ

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Виробники е/е із природного газу отримуватимуть компенсацію за оплату послуги з його розподілу операторам ГРМ

ТЕС та ТЕЦ, які виробляють електроенергію з газу, отримуватимуть компенсацію за оплату послуги з розподілу газу операторам газорозподільних мереж (ГРМ) згідно з рішенням, прийнятим Нацкомісією, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) на засіданні.

Рішення регулятора закріплено постановою "Про погодження змін до тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання)".

"У положенні про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку газу… визначено, що ціни на природний газ враховують лише ціну товару – природного газу, без урахування плати за його розподіл, яку мають сплачувати енергогенеруючі компанії на користь оператора ГРМ", - йдеться в обґрунтуванні до ухваленої постанови НКРЕКП.

Водночас, як пояснили в Нацкомісії, величина такої плати залежить від обсягу споживання природного газу, у зв'язку з чим енергогенеруючі компанії зазнають фінансових збитків через відсутність чинних джерел компенсації (фінансових інструментів) зазначених витрат.

"Станом на сьогодні у зв'язку з військовою агресією російської федерації більшість виробників на ТЕС та ТЕЦ змушені виробляти е/е з використанням природного газу з метою гарантування безпеки постачання е/е та балансової надійності ОЕС України, через що може виникати перевищення величини річної замовленої потужності об'єкта споживача за договором розподілу природного газу", - доповнив регулятор.

У свою чергу, як заявив директор з ринкових операцій НЕК "Укренерго" Микита Вишневський, який був присутнім на засіданні комісії, рішення НКРЕКП дозволяє врахувати плату за послуги з розподілу газу, проте не вирішує питання фінансування цієї послуги.

Однак, як зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, рішення комісії у четвер націлене, перш за все, на врегулювання проблеми нормативного регуляторного характеру, тоді як сам пошук механізму компенсації генкомпаніям плати за послуги з розподілу газу здійснюватиметься на другому етапі.

Згідно з тимчасовим порядком придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання), ціна допоміжної послуги для забезпечення резервів заміщення (ціна е/е, виробленої з газу або мазуту – ІФ) визначається як Середньозважена ціна аукціону.

При цьому, як йдеться в обґрунтуванні до постанови, питома витрата умовного палива на відпущення електроенергії постачальником допоміжної послуги визначається окремо для енергогенеруючого обладнання блочного та інших типів (неблочного типу, газотурбінних, газопоршневих установок тощо).

Крім того, при здійсненні розрахунків фактичної плати та ціни за допоміжну послугу враховується середньозважена ціна е/е на ринку "на добу вперед", умовно-постійні витрати ТЕС та ТЕЦ у 2021 році, питома витрата умовного палива, фактична калорійність газу або мазуту, ціна постачання газу, а також фактична ціна списання використаного для виробництва е/е мазуту.

Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року № 1416 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 222 та від 19 липня 2022 р. № 812".

 

 

 

Теги: #компенсація #енергетика #виробництво

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