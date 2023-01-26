Економіка

19:17 26.01.2023

У ЄС розглядають варіант стелі цін $100 за барель дизеля РФ

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У ЄС розглядають варіант стелі цін $100 за барель дизеля РФ

Влада ЄС вивчає можливість схвалити стелю цін на такі російські продукти переробки нафти в паливо як дизель у розмірі $100 за барель, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"За словами людей, обізнаних із цим питанням, в ЄС вивчають план впровадження стелі цін у $100 за барель на такі кращі російські продукти, що експортуються, переробки нафти в паливо як дизель, і в $45 за продукти, що йдуть зі знижкою", - передає агентство.

Дипломати ЄС розпочнуть переговори щодо теми ліміту цін на нафтопродукти з п'ятниці. Для схвалення цього заходу потрібна згода всіх членів ЄС, а згодом - країн G7.

Bloomberg нагадує, що ЄС та G7 хочуть з 5 лютого заборонити імпорт російських нафтопродуктів, але водночас запровадити ціновий ліміт на експорт Росією продукції до третіх країн. Раніше G7 запропонував ціновий діапазон на російські нафтопродукти, ґрунтуючись на раніше схваленому ліміті цін на нафту РФ, і ЄС поки що опрацьовує цю пропозицію. Однак варіанти цін можуть змінюватися в ході переговорів за участю різних країн.

Агентство пояснює, що ЄС доведеться балансувати між бажанням зменшити прибуток РФ від продажу нафтопродуктів і необхідністю запобігти зростанню цін на них або їх нестачі на глобальних ринках. Також владу ЄС непокоїть можливість дефіциту російського дизеля після того, як 5 лютого набуде чинності заборона на його імпорт до ЄС та G7.

У грудні в заяві G7 йшлося про плани з 5 лютого 2023 року запровадити заборону на широкий спектр послуг, включно з судноплавним страхуванням та торговельним фінансуванням, пов'язаних із морськими перевезеннями, при транспортуванні нафтопродуктів російського походження за винятком продуктів, що продаються в рамках встановленої стелі цін, яка буде оголошена до 5 лютого 2023 року.

Раніше в січні газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела повідомляла, що США та їхні західні партнери вели переговори з приводу значень стелі цін на російські нафтопродукти, яка має набути чинності 5 лютого. Згідно з інформацією WSJ, йдеться не про одну, а про дві "стелі": перша - на такі дорогі експортні нафтопродукти з РФ, як дизельне паливо, а друга - на продукцію низької вартості, наприклад, мазут.

 

 

Теги: #єс #ціни #росія #нафтопродукти

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