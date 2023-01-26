Швейцарія забороняє надання низки послуг РФ, обмежує експорт товарів подвійного призначення в Росію

Швейцарія слідом за ЄС вводить із середи обмеження на експорт в Росію деяких товарів, включно з товарами подвійного призначення, та заборону надання РФ низки послуг, йдеться у заяві швейцарського уряду.

"Федеральна рада приступить до реалізації заходів дев'ятого пакета санкцій, що залишилися, які набирають чинності 25 січня. Ці заходи включають заборону на послуги в сфері тестування продуктів, реклами, досліджень ринку, а також послуги при проведенні опитувань громадської думки", - йдеться в пресрелізі.

Також влада Швейцарії впроваджує режим експортного контролю щодо різних товарів, "зокрема товарів подвійного призначення, товарів для модернізації військової та технологічної сфери або для розвитку військово-промислового комплексу та сфери безпеки, а також товарів, які сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії". Крім того, набуває чинності заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі, зокрема на експорт двигунів для літаків та безпілотників. Також Швейцарія забороняє інвестиції у російський гірничодобувний сектор.

Крім цього повідомляється, що влада Швейцарії "може надавати винятки з ембарго на постачання зброї", зокрема, "на обладнання з розмінування для її використання в Україні в конкретних випадках".

Швейцарія в грудні запровадила частину заходів у рамках дев'ятого пакета антиросійських санкцій. Тоді до чорних списків потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб.

Рада ЄС затвердила 16 грудня дев'ятий пакет санкцій стосовно РФ, який передбачає, зокрема, обмеження проти гірничодобувного та енергетичного секторів та заборону на експорт товарів космічної промисловості та двигунів для безпілотників.

Серед іншого ЄС також додав до чорних списків ще 168 структур, пов'язаних із оборонною промисловістю Росії. До дев'ятого пакета санкцій ЄС увійшли 144 фізичні особи, включно з високопоставленими російськими чиновниками, депутатами, військовими та артистами з Росії.