Економіка

08:12 26.01.2023

Швейцарія забороняє надання низки послуг РФ, обмежує експорт товарів подвійного призначення в Росію

2 хв читати
Швейцарія забороняє надання низки послуг РФ, обмежує експорт товарів подвійного призначення в Росію

Швейцарія слідом за ЄС вводить із середи обмеження на експорт в Росію деяких товарів, включно з товарами подвійного призначення, та заборону надання РФ низки послуг, йдеться у заяві швейцарського уряду.

"Федеральна рада приступить до реалізації заходів дев'ятого пакета санкцій, що залишилися, які набирають чинності 25 січня. Ці заходи включають заборону на послуги в сфері тестування продуктів, реклами, досліджень ринку, а також послуги при проведенні опитувань громадської думки", - йдеться в пресрелізі.

Також влада Швейцарії впроваджує режим експортного контролю щодо різних товарів, "зокрема товарів подвійного призначення, товарів для модернізації військової та технологічної сфери або для розвитку військово-промислового комплексу та сфери безпеки, а також товарів, які сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії". Крім того, набуває чинності заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі, зокрема на експорт двигунів для літаків та безпілотників. Також Швейцарія забороняє інвестиції у російський гірничодобувний сектор.

Крім цього повідомляється, що влада Швейцарії "може надавати винятки з ембарго на постачання зброї", зокрема, "на обладнання з розмінування для її використання в Україні в конкретних випадках".

Швейцарія в грудні запровадила частину заходів у рамках дев'ятого пакета антиросійських санкцій. Тоді до чорних списків потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб.

Рада ЄС затвердила 16 грудня дев'ятий пакет санкцій стосовно РФ, який передбачає, зокрема, обмеження проти гірничодобувного та енергетичного секторів та заборону на експорт товарів космічної промисловості та двигунів для безпілотників.

Серед іншого ЄС також додав до чорних списків ще 168 структур, пов'язаних із оборонною промисловістю Росії. До дев'ятого пакета санкцій ЄС увійшли 144 фізичні особи, включно з високопоставленими російськими чиновниками, депутатами, військовими та артистами з Росії.

 

 

Теги: #швейцарія #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:44 25.01.2023
Швейцарія зняла ембарго на реекспорт обладнання для розмінування в Україну і підтримала 9-й пакет санкцій проти РФ

Швейцарія зняла ембарго на реекспорт обладнання для розмінування в Україну і підтримала 9-й пакет санкцій проти РФ

16:58 19.01.2023
Сфера енергетики стане однією з частин 10-го пакета санкцій проти Росії - президент Євроради

Сфера енергетики стане однією з частин 10-го пакета санкцій проти Росії - президент Євроради

11:24 05.01.2023
Єрмак заявив про необхідність проведення санкційного саміту щодо протидії РФ в обході санкцій

Єрмак заявив про необхідність проведення санкційного саміту щодо протидії РФ в обході санкцій

18:41 21.12.2022
Швейцарія включила до санкційних списків РФ 141 фізичну особу та 49 структур

Швейцарія включила до санкційних списків РФ 141 фізичну особу та 49 структур

19:08 16.12.2022
Швейцарія слідом за ЄС приєдналася до "стелі" цін на нафту з РФ

Швейцарія слідом за ЄС приєдналася до "стелі" цін на нафту з РФ

15:04 16.12.2022
У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

12:01 15.12.2022
У ЄС у четвер можуть узгодити нові санкції проти РФ - голова Євроради

У ЄС у четвер можуть узгодити нові санкції проти РФ - голова Євроради

12:49 13.12.2022
Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році - президент Кассіс

Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році - президент Кассіс

15:46 09.12.2022
Канада запроваджує санкції проти МВС, Мін'юсту, Слідчого комітету, ЦВК РФ

Канада запроваджує санкції проти МВС, Мін'юсту, Слідчого комітету, ЦВК РФ

17:38 08.12.2022
ЄК пропонує включити в санкції проти РФ авіадвигуни, ноутбуки, хімічне та біологічне обладнання

ЄК пропонує включити в санкції проти РФ авіадвигуни, ноутбуки, хімічне та біологічне обладнання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив наглядову раду "Нафтогазу" – прем'єр

У нас достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Укрнафта" виходить на ринок прямих постачань газу споживачам

"Кернел" придбав термінал для перевалки соняшникової олії в порту "Південний"

Населення Німеччини у 2022 році досягло рекорду через приплив мігрантів

Частка заблокованих податкових накладних впала нижче за 1%, але все ще висока - нардеп Железняк

Отримати дозвіл на викиди можна буде через платформу "ЕкоСистема" – Мінприроди

Українці знизили використання пластикових пакетів на 40-90% за рік обмежень

"Прометей" докупив два трактори Fendt

ЄБРР обговорює проєкти у Харкові, Миколаєві та Херсоні

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

Дефіцит потужності в енергосистемі через похолодання зростає – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА