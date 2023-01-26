"Кернел" придбав термінал для перевалки соняшникової олії в порту "Південний"

Агропромисловий холдинг "Кернел" наприкінці 2022 року придбав у порту "Південний" Одеської області стратегічно важливий для нього актив - термінал "ОйлЕкспортТермінал" за $19,8 млн, про що напередодні зазначив у своєму фінзвіті.

Як повідомила компанія в Фейсбуці в середу, термінал із силосами загальною ємністю 49,4 тис. тонн одноразового зберігання основних видів рослинних олій може приймати та окремо зберігати соняшникову, соєву та ріпакову олію.

При цьому зазначено, що новий актив стратегічно важливий для "Кернела" з огляду на нинішню неможливість перевалювати олію через термінали в порту Миколаєва, на які у 2019-2022 маркетингових роках припадало близько половини загального обсягу перевалки цієї продукції в Україні.

"Миколаїв має історичне значення у цьому питанні. Через повномасштабну війну порт міста та термінали зупинені і поки що знаходяться поза "зерновим коридором". Отже компенсуємо тимчасові втрати за рахунок "ОйлЕкспортТерміналу" в "Південному", - пояснив СЕО холдингу Євген Осипов, якого цитує пресслужба.

Як повідомлялося, "Кернел" напередодні зазначив у фінзвіті, що придбав "ОйлЕкспортТермінал" у грудні 2022 року.

Також холдинг уточнив, що за перше півріччя 2023 ФР (липень-2022 – грудень-2022) він реалізував 546,8 тис. тонн соняшникової та рапсової олії (-14% до аналогічного періоду 2022 ФР) і переробив 1,11 млн тонн олійних культур (-24%).

"Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.

У 2022 фінансовому році (ФР, липень-2021 – червень-2022) холдинг отримав $41 млн чистого збитку проти $506 млн чистого прибутку в попередньому ФР, його виручка скоротилася на 5% - до $5,332 млрд, а показник EBITDA скоротився в 3,7 раза - до $220 млн.