Економіка

19:29 25.01.2023

Українці знизили використання пластикових пакетів на 40-90% за рік обмежень

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Українці знизили використання пластикових пакетів на 40-90% за рік обмежень

Використання пластикових пакетів після запровадження їх мінімальної роздрібної ціни рік тому впало на 40-90%, тоді як споживання пакетів, що біорозкладаються, зросло більш ніж удвічі, повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін у середу, посилаючись на інформацію Асоціації ритейлерів.

За його словами, зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулося одночасно із зростанням цін їх закупівлі, що створило необхідні економічні гарантії виробникам таких пакетів.

Крім того, нове регулювання простимулювало цих виробників до модернізації виробничих і технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, додав Кудін.

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, наданої Асоціацією рітейлерів, з 1 лютого до 1 жовтня 2022 р. супермаркети "Сільпо" скоротили обсяги продажу пакетів з ручками та бічними складками, ціна яких була підвищена до 3 грн, більш ніж у 4 рази.

Одночасно продаж пакетів "Le Silpo компост, 5 кг" зріс у 15,6 раза, "Le Silpo компост, 9 кг" - у 13 разів і "Сільпо Компост, 5 кг" - у 2,5 раза.

Компанія зазначила, що додатково було реалізовано 5,34 млн біопакетів "Сільпо, 2 кг", 4 млн "Сільпо Компост, 3 кг", 0,75 млн "Сільпо Компост, 7 кг" та 0,4 млн "Сільпо Компост, 9 кг".

Також наголошується, що в супермаркетах мережі "АТБ" на 46% зменшився продаж пакетів з ручками та бічними складками при зростанні їх ціни на 60%, тоді як продаж біорозкладних пакетів зріс у 2,5 раза.

У мережі магазинів "Коло" було зафіксовано спад продажу пакетів з ручками та складками в 7 разів при зростанні ціни їх закупівлі у 2,6-3,5 раза, а обсяги продажів біорозкладних кукурудзяних пакетів зросли у 2,5 раза.

У Мінекономіки нагадали, що мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів було запроваджено з 1 лютого 2022 року з метою зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів та обмеження їхнього поширення. Вони складають від 2 грн для пакетів без ручок та бокових складок до 3 грн для пакетів з ручками та бічними складками.

 

 

Теги: #обмеження #торгівля #ефективність #пакети

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