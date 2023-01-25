Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

Національний банк України (НБУ) знову збереже облікову ставку на рівні 25% на засіданні 8 грудня, прогнозує більшість банкірів, яких опитало агентство "Інтерфакс-Україна".

"Очікуємо, що НБУ залишить облікову ставку незмінною. Інфляція хоч і стабілізувалася, але залишається на високому рівні. Ризики чергової ескалації з боку РФ посилюються", - прокоментував аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

Він зазначив, що в таких умовах рішення НБУ будуть націлені на трансмісію попередніх рішень щодо ставки та нівелювання впливу фінансування дефіциту бюджету на ліквідність.

"Ми не очікуємо змін щодо ключової ставки, незважаючи на те, що інфляція рухається за низькою кривою порівняно з осінніми прогнозами 2022 року", - зазначила заступниця голови правління Банку Кредит Дніпро Оксана Шведа.

Її думку поділяє начальник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов, який також очікує на збереження облікової ставки на поточному рівні, оскільки, за його словами, наразі зберігається велика невизначеність щодо подальших економічних тенденцій, що не створює чіткої основи для перегляду розміру облікової ставки.

"До того ж НБУ лише нещодавно задіяв додатковий монетарний інструмент щодо підвищення вимог до обов'язкових резервів, і процес адаптації грошово-кредитної системи до нових умов зараз не варто розбалансувати зміною розміру облікової ставки", – додав він.

Водночас, зазначив Блінов, формується перспектива зниження облікової ставки пізніше у 2023 році.

"За нашим базовим прогнозом, інфляція почне сповільнюватися вже в першому кварталі 2023 року і влітку, швидше за все, вийде на показники, які будуть значно нижчими за 20% у річному вимірі (проти поточних 26,6%). Це може стати наочною і зрозумілою для ринку причиною зниження облікової ставки. За базовим сценарієм макроекономічного прогнозу ми орієнтуємося на зменшення облікової ставки до 20% річних до кінця 2023 року", – очікує аналітик.

Директор департаменту глобальних ринків ОТП Банку Андрій Шпилевський також вважає, що зміни облікової ставки не буде і вона залишиться на рівні 25%.

Таку думку поділяє голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

"Упевнений, що на грудневому засіданні Національний банк залишить облікову ставку на рівні 25%. По-перше, саме такий сигнал ринку регулятор давав у грудні: за підсумками дискусії монетарного комітету більшість учасників висловилися за збереження цього рівня облікової ставки щонайменше до середини 2023 р. По-друге, інфляційний тиск залишається досить суттєвим, а темпи монетарної трансмісії, які трохи зросли після грудневих рішень, все ще залишаються досить низькими", – зазначив банкір.

На його думку, Нацбанк швидше зосередиться на заходах щодо посилення трансмісійного механізму.

"Припускаю, що вже під час засідання 26 січня буде ухвалено рішення про додаткове підвищення норм резервування за поточними рахунками ще на 5 процентних пунктів. Імовірність такого кроку відкрито промовляли члени КМП у грудні, і я не виключаю, що це рішення цілком може бути ухвалене", – зазначив Світек.

Він висловив сподівання, що введення такого підвищення в дію буде трохи відкладено у часі і у банків все ж таки з'явиться можливість скористатися правом придбати на 50% таких резервів бенчмарк-ОВДП, оскільки через дефіцит пропозиції таких паперів та обмежену номенклатуру з цим на ринку наразі існують певні складнощі.