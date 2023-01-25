Економіка

11:17 25.01.2023

Українські виробники меблів експортували продукції на $806,6 млн за 2022 рік – УАМ

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Українські виробники меблів експортували продукції на $806,6 млн за 2022 рік – УАМ

Обсяг експорту меблів українських виробників за 2022 рік сягнув $806,6 млн, що на 23% нижче за показники довоєнного 2021 року, повідомила член правління Української асоціації меблевиків (УАМ) та координатор розвитку меблевих кластерів Оксана Донська агентству "Інтерфакс-Україна".

"Обсяг експорту меблів за 2022 рік становив $806,6 млн, що на $56,2 млн більше за обсяг експорту ковідного 2020 року, проте на $244,5 млн менше, ніж Україна експортувала меблів у 2021 році. Проте, незважаючи на відмову ІКЕА від співпраці з українськими виробниками меблів та скорочення обсягів замовлень JYSK, середньорічний темп приросту експорту за останні шість років у нас 11,5%", - повідомила Донська.

За даними Державної митної служби України, до першої десятки країн, які купували у 2022 році українські меблі, входять Польща (34,91%), Німеччина (17,37%), Данія (5,89%), Австрія (4,50%), Бельгія (4,04%), Румунія (3,23%), Велика Британія (2,59%), Франція (2,40%), Молдова (2,12%) та Нідерланди (1,83%).

"Загалом у 2022 році Україна експортувала меблі до 99 країн світу. Так, це менше ніж у мирний час, коли ми працювали на 120 країн, але є свідченням того, що світ потребує українських меблів і готовий у такий спосіб підтримувати економіку нашої країни", - наголосила Донська.

Вона констатувала, що після 24 лютого припинено експорт до Росії та Білорусі. За підсумками 2021 року до РФ було здійснено експорт продукції на $21,3 млн (2,02% загального експорту), за січень-лютий 2022 року туди було відправлено товарів на $3,3 млн. Аналогічна ситуація з Білоруссю: $17,1 млн експорту меблів у 2021 році та $1,4 млн у січні-лютому 2022 року.

"Логістика через територію країни-агресора скоротила відвантаження меблів до Казахстану з $14,2 млн до $8,4 млн. Значно змінився клімат у торговельних відносинах із країнами Близького Сходу, де обсяги експорту скоротилися на 20-40% до різних країн", - додала Донська.

Вона відзначила загальний позитивний настрій галузі. Згідно з дослідженням Центру розвитку інновацій Офісу з розвитку підприємництва та експорту у зрізі станом на вересень 2022 року, 80% меблярів продовжать працювати без релокації бізнесу, 13,3% здійснили релокацію, зокрема за активної підтримки грантами від держави та USAID.

"Нуль відсотків меблевих фабрик здійснили релокацію за кордон! Водночас 18,8% опитаних працюють виключно на внутрішній ринок, 50% поставили за мету вийти на експорт, а решта експортувала і раніше. Чудово, що настрій галузі в Україні збігається з бажанням бізнесу за кордоном. Спілкуючись на постійній основі з професійними гравцями світового меблевого ринку, ми отримуємо нові і нові запити", - повідомила Донська.

Вона додала, що є фабрики в Україні, які повністю завантажені замовленнями за кордон і не приймають нових клієнтів.

Експерт наголосила, що саме експортно орієнтований продукт залишається головним рушієм розвитку галузі.

"Це дуже позитивні цифри: $806,6 млн, або 274 599 тонн меблів, – продукції з високою доданою вартістю, виробленої в Україні, незважаючи на війну. Ми не зупиняємось і представляємо вітчизняного виробника на професійних майданчиках у світі. У лютому їдемо національним стендом на зустріч із тисячами закупників меблів до Познані, у квітні – до Лондона, у червні – до Кельна, у вересні – до Бад-Зальцефлена", - додала Донська.

Українська асоціація меблевиків (УАМ) об’єднує понад 60% представників меблевої індустрії.

Теги: #виробництво #меблі #уам

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