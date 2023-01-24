"ДТЕК" до кінця опалювального сезону планує відремонтувати 6 енергоблоків ТЕС

"ДТЕК" протягом 82 днів до завершення опалювального сезону має намір відремонтувати ще шість енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) на додаток до чотирьох уже відремонтованих з початку осінньо-зимового періоду.

"Ми вже відремонтували чотири блоки ТЕС, а за ці 82 дні ми плануємо відремонтувати ще шість блоків, щоб забезпечити надійне виробництво електроенергії", – повідомила компанія у телеграм-каналі у вівторок.

В енергохолдингу також уточнили, що з початку повномасштабного вторгнення ремонтні бригади компанії відновили електропостачання для 6,7 млн українців.

Як повідомлялося, протягом першої половини опалювального сезону, або за 90 днів, енергохолдингу вдалося, окрім відновлення обладнання після обстрілів, планово відремонтувати чотири енергоблоки ТЕС, ввести в роботу вісім нових лав, а також підтримати паливом не лише власні, а й державні ТЕС за допомогою відвантаження їм наприкінці 2022 року 120 тис. тонн вугілля.

Крім того, машинобудівники компанії в умовах релокації продовжують постачати вугледобувні підприємства необхідним гірничо-шахтним обладнанням.

Загалом минулого року компанії вдалося відремонтувати 26 теплових енергоблоків, інвестувавши в це понад 2 млрд грн, та ввести в роботу 28 нових лав у шахтах.

У першій половині опалювального сезону по енергосистемі України було завдано 12 хвиль масованих ворожих ракетних обстрілів та випущено понад тисячу ракет та снарядів.

Самому ДТЕК Енерго при цьому довелося витримати 26 терористичних атак на ТЕС.