Французька Neo-Eco розпочала демонтаж будівель у Гостомелі та готує до показу концепцію відновлення

Французька компанія Neo-Eco в рамках проєкту відновлення сімох житлових будівель у Гостомелі, що реалізується завдяки уряду Франції та іншим донорам, завершує підготовку концепції та вже розпочала демонтаж одного зі зруйнованих внаслідок агресії РФ будинків, повідомив її регіональний бізнес-директор Кирило Чернишук агентству "Інтерфакс-Україна".

"Роботи з демонтажу будинку за адресою вул. Проскурівська, 12 ми довірили місцевій будівельній компанії - "Демонтажник", яку обрали шляхом закритого тендеру. Обирали компанію, виходячи з наших технічних вимог та, звичайно, наявності у неї досвіду на ринку, що відповідає матеріально-технічній бази, кваліфікованого персоналу, усіх дозвільних документів, ліцензії тощо", - зазначив він.

Він також повідомив, що етап підготовки передбачав ручне видалення елементів пінопласту для подальшої термічної утилізації та відбір шиферу, що містить азбест.

"Шифер із вмістом азбесту ми вже передали компанією "Еко-Форс" на поховання на полігон, який має відповідну ліцензію щодо поводження з цим видом небезпечних відходів", - уточнив Чернишук.

Він додав, що договір із будівельною компанією "Демонтажник" передбачає проведення робіт зі знесення житлових будинків, селективне сортування відходів та переробку будівельного сміття. Генеральним підрядником цього етапу є ТОВ "Проеєкт-Інжиніринг", що розробило проєкт із демонтажу, підготовлено всю необхідну дозвільну документацію.

Роботи з утилізації шкідливих та нешкідливих відходів виконуватиме компанія DSL 2010, діяльність якої є ліцензійною та сертифікованою, вона також має у своєму арсеналі сучасне потужне обладнання для переробки сировини та кваліфікований персонал.

Щодо концепції проєкту відновлення, то її фінальну версію планують презентувати мешканцям Гостомелю вже наприкінці січня.

Концепт розробляють спільно дві архітектурні компанії, з якими Neo-Eco підписали договір про співпрацю: українське ТОВ "Нью Іммо Сервісез" (Nhood Ukraine) та французька архітектурна компанія Blau.

"З жителями Гостомелю ми ще на початкових стадіях розробки проєкту почали активно спілкуватися та залучати їх до спільного вирішення важливих питань. Думка кожного мешканця, зокрема й тих мешканців, які зараз перебувають за кордоном, нам дуже важлива, адже наша головна мета – повернути цим людям їхні рідні будинки", - наголосив топмеджер.

Чернишук запевнив, що в концепції враховано всі пропозиції та зауваження мешканців. "Ми періодично зустрічаємося у Гостомелі, розповідаємо про прогрес проєкту, наші подальші кроки та найближчі цілі. Мешканці охоче комунікують та допомагають нам. З останнього, ми обговорювали сервісні та комерційні потреби у містечку, а також вирішення питань щодо паркомісць", - розповів Чернишук.

Водночас він зазначив, що частину юридичних питань реалізації проєкту наразі не до кінця вирішено. "Юридичні питання, зокрема щодо земельної ділянки, - у зоні відповідальності та вирішуються на рівні Київської обласної військової адміністрації", - пояснив він.

Французька компанія Neo-Eco вже 17 років працює за принципом економіки замкнутого циклу – інтеграції використаних матеріалів. За цим же принципом буде використано матеріали зруйнованих будівель у Гостомелі під час відновлення будинків.

Матеріал підготовлений за допомогою CFI, Французького агентства з розвитку ЗМІ, у рамках проекту Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції