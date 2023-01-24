"Укренерго" скасувала "день без обмежень" е/е для Полтавської та Івано-Франківської областей через дефіцит потужності

НЕК "Укренерго" розпорядилася скасувати "день без обмежень" споживання електроенергії в Полтавській та Івано-Франківській областях, який було заплановано на вівторок для проведення режимних вимірювань електронавантаження для визначення реального обсягу такого споживання.

Як зазначили на своїх сторінках у фейсбуці в ніч на вівторок "Прикарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго", провести режимні вимірювання не вдасться через дефіцит потужності, тому областям на цей день доведено ліміти споживання, відповідно до яких застосовуватимуться погодинні графіки відключень.

Про новий день проведення режимних вимірювань буде повідомлено пізніше.

Як повідомлялося, обленерго Полтавської та Івано-Франківської областей у понеділок заявили про відсутність лімітів споживання ресурсу на вівторок, пояснивши це проведенням режимних вимірювань електронавантаження для визначення реального обсягу такого споживання.

Зокрема, "Прикарпаттяобленерго" пояснило, що у вівторок на Івано-Франківщині вимірюватимуть величину електричного навантаження, щоб знати, скільки електрики за добу споживає область за нормальних умов.

"З цієї причини з 00:00 до 23:59 не будуть застосовані жодні ліміти. Звісно, в тому випадку, якщо не буде нових атак на енергосистему країни", - зазначив мережевий оператор у своєму фейсбуці.

Він уточнив, що вимірювання погодинного активного навантаження на мережі проводитимуться за розпорядженням Міністерства енергетики, щоб отримати точну інформацію щодо обсягів реального споживання області.

Там попросили споживачів планувати свій день з урахуванням того, що обмежень електроенергії не буде – щоб можна було зрозуміти, скільки мегават області потрібно для нормальної, повноцінної роботи.

Крім цього, "Прикарпаттяобленерго" зазначило, що вимірювання електричного навантаження здійснять у всіх регіонах країни, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання у кожній області.

Згідно з його інформацією, до 10 лютого обленерго звітуватиме перед НЕК "Укренерго" та Міненерго, а інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожної області.