Російські окупанти продовжують будувати військові укріплення навколо енергоблоків Запорізької АЕС та СВЯП – "Енергоатом"

Рашистські окупанти продовжують зводити зміцнення та будувати військові споруди навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП), повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Такі дії росіян категорично неприпустимі та порушують усі норми ядерної та радіаційної безпеки. Вкотре закликаємо світову спільноту якнайшвидше сприяти виведенню російських військових з території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України", - зазначили в компанії.

Водночас, як повідомлялося, рашисти не можуть запустити в роботу жодного енергоблоку тимчасово окупованої ЗАЕС через відмову частини українського персоналу електростанції співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів.

"У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1,5 тис. українських працівників ЗАЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з фейковим АТ "Експлуатувальна організація Запорізької АЕС" або іншим підприємством "Росатому", – поінформували у НАЕК.

Як доповнили в "Енергоатомі", щоб покращити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС "нових" атомників на території Росії і готові розселяти майбутніх працівників у "націоналізовані", а точніше, примусово вилучені квартири мешканців, що виїхали з окупованого міста Енергодара.

"Крім того, запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, якої рашисти своїм гореуправлінням спричинили через недотримання необхідного температурного режиму", - констатували в НАЕК.

Джерело: https://t.me/energoatom_ua/11586