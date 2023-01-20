Запит на енергообладнання на EUR107 млн у рамках Фонду енергетичної підтримки України надіслали 30 енергокомпаній – Міненерго

Робоча група з організації гуманітарної допомоги в енергетиці при Міністерстві енергетики вже схвалила запити 30 енергокомпаній у рамках Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю необхідного енергетичного обладнання орієнтовною вартістю понад 107 млн євро.

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров на конференції для потенційних постачальників енергетичного обладнання, необхідного для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми у п'ятницю.

"Міненерго тісно співпрацює з міжнародними партнерами щодо залучення максимальної допомоги українському енергосектору. Одним із таких механізмів є Фонд енергетичної підтримки України, створений при Секретаріаті Енергетичного співтовариства", - процитовано слова Сафарова на сайті Міненерго.

Заступник міністра закликав українські компанії активніше брати участь у процедурах закупівель та підтримувати таким чином не лише енергетичний сектор, а й економіку країни загалом.

Як повідомлялося, для забезпечення потреб підприємств енергетичної галузі, які мають значні руйнування через агресію РФ, Секретаріат Енергетичного співтовариства з ініціативи Європейської Комісії створив Фонд енергетичної підтримки України, що дозволяє урядам, міжнародним фінансовим установам та міжнародним організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену фінансову підтримку українському енергетичному сектору.

Внески до Фонду використовуються для фінансування невідкладних потреб українських енергетичних компаній, зокрема обладнання, запасних частин та інших матеріалів, а також палива, які необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергопостачання в Україні.

Управління Фондом здійснює Секретаріат Енергетичного співтовариства, міжнародний інститут громадського права, який діє як фідуціарій Фонду. Закупівля робить USAID за прозорими, швидкими та ефективними процедурами.