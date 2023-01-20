Економіка

16:44 20.01.2023

ДТЕК втратив під час війни майже 130 своїх співробітників

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ДТЕК втратив під час війни майже 130 своїх співробітників

Енергохолдинг "ДТЕК" втратив із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 127 своїх працівників, повідомив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук.

"Ми платимо дуже високу ціну за те, що є світло (…). 127 працівників "ДТЕК" загинули, 319 поранені, 46 зникли безвісти, ще четверо – у полоні. Загалом у лавах ЗСУ служать 4779 працівників", – сказав Сахарук під час дискусії NV "Україна та світ попереду 2023", висловивши подяку як військовим, так і енергетикам за захист та відновлення енергосистеми після масованих атак російських загарбників.

За його словами, орієнтовно 10% української енергетики знищено внаслідок ворожих обстрілів, ще приблизно половину пошкоджено.

Водночас ППО він назвав критично необхідною складовою "виживання енергетики", оскільки жодна генерувальна станція або підстанція не пристосовані до того, щоб встояти під повітряними або артилерійськими ударами.

Прогнозуючи діяльність енергетики у 2023 році, Сахарук зазначив, що дефіцит потужності зберігатиметься і після зими, хоча у дещо менших масштабах. На сьогоднішній день, за його словами, дефіцит електроенергії для населення в середньому становить 50%, трохи більше для промисловості.

"Якби навіть ми все відбудували, дефіцит зберігатиметься, бо нам недоступна окупована Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт, також три ТЕС – це ще 3,6 ГВт", – описав ситуацію виконавчий директор "ДТЕК".

Він висловив думку, що зокрема генератори, газотурбінні станції, сонячні станції невеликої потужності, що встановлюються на окремі будівлі, не можуть повноцінно замінити велику генерацію, а можуть бути лише об'єктами резервного енергопостачання.

Сахарук зазначив, що для підвищення забезпеченості електроенергією необхідно відновлювати пошкоджену велику генерацію, добудовувати промислові ВЕС та СЕС, а також збільшувати обсяги імпорту е/е з Європи.

Зокрема, він повідомив, що "ДТЕК" продовжує добудову однієї зі своїх ВЕС потужністю 100 МВт на півдні України, інвестуючи майже $100 млн.

Щодо імпорту, на думку Сахарука, така можливість є, і постанова уряду про гарантії невідключення промисловості під час постачання імпортованої електроенергії сприятиме збільшенню імпорту.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", під контролем ворога перебуває найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС та Луганська ТЕС ДТЕК Вуглегірська ТЕС "Центренерго", а також Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовані більшість вітрових і сонячних електростанцій.

Як випливає з даних на сайті ENTSO-E, з початку січня імпорт в Україну зі Словаччини становитиме майже 900 МВт-год е/е зі Словаччини – 655 МВт 15 січня та ще 220 МВт планується в останню годину 20 січня. Трейдингова компанія ДТЕК "Д. Трейдинг" найактивніше бронює доступ до міждержавного перетину для імпорту.

Теги: #дтек #сахарук

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