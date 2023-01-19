Економіка

09:42 19.01.2023

Україна планує тимчасово спростити дозвільні процедури для прискореного відновлення – заступник глави ОП

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Україна планує тимчасово спростити дозвільні процедури для прискореного відновлення – заступник глави ОП

Україна націлена швидко, можливо, протягом року гармонізувати свої регуляторні процедури з нормами Євросоюзу в межах вступу до ЄС, проте на період інтенсивного відновлення – від п'яти до десяти років – зробити винятки з них, заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Ми маємо розуміти, що, окрім вступу до ЄС, буде період інтенсивного відновлення країни в наступні п'ять-сім-десять років. І щоб зробити цей процес відновлення швидким, ми маємо спростити багато процесів", - сказав він у середу в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у дискусії в "Українському домі", організаторами якого виступили Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Шурма пояснив, що може йтися про узгодження екологічних норм під час будівництва нового промислового виробництва або енергопотужностей, яке в Європі може зайняти роки, але Україні необхідно буде за рахунок тимчасових рішень забезпечити цей процес за місяці.

"Наприклад, якщо ви хочете відновити інфраструктуру, вам потрібно відновити дороги, мости, лінії електропередач, а отже, вам потрібно швидко виділити землю. Очевидно, пропонуватиметься якась тимчасова процедура на п'ять-сім років із дуже швидким і спрощеним вилученням землі під будівництво інфраструктури", - додав заступник глави ОП.

Він зазначив, що ці тимчасові винятки для інтенсивного відновлення будуть заздалегідь узгоджені.

Теги: #процедури #шурма

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