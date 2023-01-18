Голова "Нафтогазу" розраховує вийти на consent solicitation за євробондами 2022 і 2026 у найближчі тижні

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив про активне просування вперед у переговорах про реструктуризацію з власниками єврооблігацій компанії з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими минулого року було допущено дефолт за попереднього керівництва.

"Ми розраховуємо, що найближчими тижнями ми досягнемо так званого consent solicitation, тобто згоди на реструктуризацію, і реструктуризуємо євробонди 2022 і 2026, і рухатимемося вперед", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у середу в Давосі в кулуарах" Українського дому”, організованого Фондом Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Чернишов, який очолив компанію на початку листопада, зазначив, що реструктуризація єврооблігацій входить до його трьох короткострокових цілей разом із запасами газу на зиму та виборами та призначенням нової наглядової ради. "Який також, як очікується, буде призначений до кінця січня", - зазначила голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, власники випуску євробондів-2024 НАК "Нафтогаз України" наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відстрочення виплат за ними. Кворум з випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відстрочки було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників облігацій ЄБРР.

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не 2024 року, а 2026 року, але відсотки за ньому почне сплачувати 2024 року. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 за кворуму понад 2/3 за відстрочку було подано лише близько 22% голосів.

"Нафтогаз" аргументував пропозицію про відстрочку виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $50 прибутковістю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.

Після зміни голови правління "Нафтогазу" у листопаді компанія повідомила, що звернулася до власників єврооблігацій з пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення, а також призначила Lazard Frères SAS ексклюзивним фінансовим радником, який координуватиме процес переговорів разом із AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer радниками компанії.

Кабінет Міністрів України згідно з розпорядженням від 8 листопада зобов'язав "Нафтогаз" протягом двох тижнів подати йому основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди з реструктуризації.