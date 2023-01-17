Економіка

15:26 17.01.2023

Президент Єврокомісії: Для відновлення України потрібна будь-яка допомога, інвестиції не лише державного, а й приватного сектору

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Президент Єврокомісії: Для відновлення України потрібна будь-яка допомога, інвестиції не лише державного, а й приватного сектору

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала присутніх на Всесвітньому економічному форумі у Давосі надати Україні будь-яку допомогу для відновлення країни.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у вівторок, голова Європейської комісії відзначила "моральну та фізичну мужність" народу України в умовах вторгнення РФ в країну.

Звертаючись до присутньої в залі першої леді України Олени Зеленської, фон дер Ляєн сказала: "За останній рік ваша країна вразила світ і надихнула всю Європу. І я можу запевнити вас, що Європа завжди підтримуватиме вас".

При цьому вона зазначила, що багато хто сумнівався у непохитності європейської підтримки, проте сьогодні Україна - кандидат на членство в ЄС, і європейські країни надають усе більше зброї.

Фон де Ляєн наголосила, що для просування вперед у процесі надання допомоги та реконструкції необхідні знання, а також гроші.

"Мій заклик до вас: нам потрібна будь-яка допомога "на борту". Україна заслуговує мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо. І нам потрібні не лише інвестиції державного сектору, а й приватні інвестиції та ваші знання", - сказала фон дер Ляєн.

Теги: #давос #відновлення #урсула_ляєн

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