Перебої електропостачання в Україні були головною перешкодою для 80% підприємств у грудні - дослідження

Головною перешкодою для ведення бізнесу у грудні стали перебої з електро-, водо- і теплопостачанням, це відзначили 80% підприємств, проте з листопада цей показник зріс лише на 2%, такими є результати сьомого щомісячного опитування підприємств "Український бізнес під час війни" Інституту економічних досліджень (ІЕД).

Згідно з оприлюдненими у понеділок результатами, у грудні 86% опитаних тимчасово зупиняли роботу із зазначених причин.

Щоб упоратися з відключеннями електроенергії, більшість підприємств (74%) встановили незалежні джерела живлення, 57% змінили графіки роботи, 24% - виробничі процеси, а 7% переобладнали робочі місця.

"Високі ціни на сировину і матеріали є другою за значенням перешкодою для ведення бізнесу. Отже, або компанії знову ж таки спробують перевести підвищення вартості матеріалів на своїх споживачів, або зіткнуться з потребою скорочувати бізнес, якщо виявляться неконкурентоспроможними: зокрема, 30% компаній вже оголошують про проблеми із попитом", - наголошується також у дослідженні.

Згідно з ним, зросла кількість підприємств, для яких суттєвою проблемою був розрив ланцюгів постачання - з 21% у листопаді до 37% у грудні-2022.

Водночас із 12% до 8% знизилася кількість компаній, які стикалися з нестачею пального.

В ІЕД зазначили, що частка підприємств, які вважають небезпечним працювати в Україні, у грудні збільшилася лише з 47% до 48%.

"Незважаючи на несприятливі умови, незважаючи на російські ракетний терор, незважаючи на небезпеку, доступ до електрики, третина опитаних повідомили, що планують розширити свою діяльність у перспективі двох років. Частка тих, хто планує зменшити, скоротилася з 11% до 9%. Переважна більшість опитаних планує залишити все так, як є", - зазначила під час презентації виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

За її словами, частка виробництв, які планували розширення протягом трьох-чотирьох місяців, зросла у грудні порівняно з листопадом із 17% до 32%, а кількість підприємств, які планували зберегти обсяги виробництва найближчими місяцями, зменшилась із 69,7% до 56,3%.

Як зазначає ІЕД, за результатами грудневого дослідження, в якому взяло участь 551 підприємство, ринок праці залишився без змін.