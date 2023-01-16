Економіка

18:26 16.01.2023

Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding

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Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding

Smart Holding, велика українська інвестиційно-промислова група та міжнародний інвестор, оголосила про зміну власника, яким донедавна був колишній народний депутат Вадим Новинський, у результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації.

"У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року та зареєстровано Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру", – зазначається в повідомленні на сайті холдингу в понеділок.

Згідно з ним, довіреними особами стали висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.

"Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи … Згідно з вищезазначеним, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює ніякого контролю над діяльністю або процесами групи", – наголошується в інформації.

Відповідно до неї, Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", за яким санкції було застосовано і до Новинського.

Санкційний пакет містить 12 типів обмежень, зокрема - повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

Теги: #санкції #новинський #smart_holding

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