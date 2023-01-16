Економіка

12:38 16.01.2023

Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро цього тижня - Домбровскіс

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Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро цього тижня - Домбровскіс

Україна отримає перший у 2023 році транш у розмірі 3 млрд євро від ЄС цього тижня як частину пакету макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро, заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Маю честь підписати Меморандум про взаєморозуміння ЄС щодо надання Україні фінансування у 2023 році, до 18 млрд євро у вигляді позик. Перша виплата у розмірі 3 млрд надійде пізніше цього тижня. Це дасть змогу Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів протягом року", - написав він у твіттері.

У свою чергу глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що виплата цього тижня стане першою міжнародною фінансовою підтримкою для України в 2023 році.

"Угода про підтримку у розмірі 18 мільярдів доларів на цей рік забезпечує таку необхідну прогнозованість та допомогу для державного бюджету України", - написав посол.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграм-каналі: "Україна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги у 2023 році".

За його словами, перший транш у розмірі 3 млрд євро очікують отримати вже цього тижня.

Як повідомлялося, у грудні лідери Європейського Союзу схвалили економічний пакет із чотирьох частин, який передбачає і компроміс щодо виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Держави-члени ЄС схвалили компроміс щодо 18 млрд євро для України, мінімальний податок для великих корпорацій, план відновлення для Угорщини та бюджетні умови.

Теги: #транш #україна #єс

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