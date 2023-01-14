У Черкаській області запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень е/е

У Черкаській області запроваджені спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії, повідомило "Черкасиобленерго" в суботу.

"За оперативною командою диспетчера НЕК "Укренерго" у Черкаській області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень (СпецГАВ). Поки що жовті графіки погодинних відключень не діють. Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів для гарантування безпеки енергосистеми", - йдеться в повідомленні.