Економіка

16:13 14.01.2023

У Черкаській області запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень е/е

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У Черкаській області запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень е/е

У Черкаській області запроваджені спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії, повідомило "Черкасиобленерго" в суботу.

"За оперативною командою диспетчера НЕК "Укренерго" у Черкаській області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень (СпецГАВ). Поки що жовті графіки погодинних відключень не діють. Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів для гарантування безпеки енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #енергетика #черкасиобленерго

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