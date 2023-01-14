Економіка

14:23 14.01.2023

У Києві, Київській та Одеській областях застосовуються превентивні екстрені відключення світла - ДТЕК

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У Києві, Київській та Одеській областях застосовуються превентивні екстрені відключення світла - ДТЕК

Енергохолдинг ДТЕК оголосив у суботу, що в Києві, Київській та Одеській областях застосовуються превентивні екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.

"Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дасть змогу уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі вдень у суботу.

 

Теги: #енергетика #дтек

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