"Метінвест" передав розвідникам на Авдіївський напрямок сучасні дрони

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передала розвідникам на Авдіївський напрямок чотири сучасні дрони, продовжуючи підтримувати захисників України у боротьбі з російським агресором.

У пресрелізі компанії уточнено, що надане тактичне обладнання захищає життя операторів від ворожих атак, оскільки фахівці можуть керувати безпілотником з великих відстаней, не наражаючи себе на пряму небезпеку.

"Вони (дрони – ІФ-У) ефективні для придушення противника, роботи артилерії та вночі для піхоти, тому що останнім часом ворог дуже сильно робить установку для нічних маневрів, для нічного висування", – пояснює полковник ЗСУ Олександр Данильченко, якого цитує пресслужба, відзначивши продуктивну допомогу "Метінвесту", яку він почав надавати з березня минулого року

При цьому зазначається, що вже одинадцять місяців Авдіївка зазнає ворожих обстрілів. Запеклі бої йдуть поряд щодня, оскільки ворог намагається розширити межі окупації. Проте ЗСУ та сили оборони героїчно захищають місто та сусідні прифронтові території.

"В Авдіївці ми не поступилися ні на крок, навіть у деяких позиціях просунулися вперед", – наголосив Данильченко.

У пресрелізі нагадується, що група "Метінвест" одна з перших компаній в Україні, які почали постачати дрони для ЗСУ.

"Компанія системно забезпечує наших військових бронежилетами та касками, буржуйками та пальним, допомагає облаштовувати оборонні споруди та передає мобільні укриття з міцної сталі. Сьогодні ми вносимо черговий внесок у майбутню спільну перемогу над окупантами. Упевнений, "пташки" стануть у нагоді та допоможуть нашим захисникам. ворогові", - зазначив в. о. генерального директора Авдіївського КХЗ Юрія Кциненка.

Також повідомляється, що для зміцнення обороноздатності армії на різних ділянках фронту "Метінвест" організує пошук та доставку до України важливого тактичного обладнання та техніки. Компанія вже передала бійцям приблизно 1700 тепловізорів, 1000 дронів та квадрокоптерів, 312 автомобілів, зокрема "швидких". А для заправки машин надано мільйон літрів пального.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".