ВР прийняла за основу два законопроєкти про пільги для промисловості

Верховна Рада прийняла за основу два законопроєкти про пільги для промисловості, зокрема, які звільняють від ПДВ і мит ввезення обладнання та комплектуючих для власного виробництва до кінця воєнного стану (ВС).

Згідно з інформацією на сайті парламенту, за відповідні законопроєкти №8298 та №8299 на пленарному засіданні в четвер віддано 246 та 234 голоси за необхідного мінімуму 226.

"Цей законопроєкт є наслідком і результатом наших зустрічей, проведених із бізнесом протягом осені та грудня минулого року, з ініціативи прем'єр-міністра та на базі Кабінету Міністрів і нашого фінансового комітету", – зазначив, представляючи документ, голова комітету з фінансів, податкової та митної політику Данило Гетманцев.

За його словами, йдеться також про звільнення металургії від рентних платежів за руду, яка використовується для виготовлення металу.

"У нас сьогодні мінус 65% від виробництва в тій галузі, яка вважається пріоритетною", – пояснив голова комітету.

Він додав, що аграріям пропонується надати пільги за четвертою групою єдиного податку для територій, які перебувають під окупацією, в зоні бойових дій чи забруднених мінами.

"Крім того, ми пропонуємо продовжити термін використання реєстраторів розрахункових операцій, навіть якщо вони завершилися… Ми пропонуємо не застосовувати адміністративно-господарські санкції для підприємств за порушення норм із працевлаштування інвалідів. Дуже бізнес просить про ці норми", – сказав Гетманцев, додавши, що є деякі інші норми, "більш секторальні, більш дрібні".

"Безумовно, до другого читання проведемо консультації з Міжнародним валютним фондом та отримаємо збалансований документ", – наголосив він.

"Я проголосував проти. Але у виступі попередив колег, що це порушення програми з МВФ. Тому в успіх прийняття загалом не вірю. А що прилетить від МВФ та Мінфіну - вірю", - у свою чергу написав заступник голови комітету, член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.