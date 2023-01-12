Економіка

15:09 12.01.2023

Кабмін доручив місцевим органам влади утилізацію ламп розжарювання в експерименті їхнього обміну на LED-лампи

2 хв читати
Кабмін доручив місцевим органам влади утилізацію ламп розжарювання в експерименті їхнього обміну на LED-лампи

Місцеві органи влади мають вирішити питання зі збором, перевезенням та утилізацією відпрацьованих ламп розжарювання, які отримає "Укрпошта" у рамках експерименту з обміну ламп розжарювання на LED-лампи.

Відповідне доручення закріплено постановою Кабміну №25 від 10 січня 2023 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, обласні держадміністрації, обласні та районні військові адміністрації мають укласти договори про здійснення збору, перевезення та утилізації за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду місцевих бюджетів за стягнення екологічного податку.

Також уточнено, що п'ять LED-ламп можна отримати лише один раз в обмін на справні лампи розжарювання, а повторні заявки можна буде подати лише у випадку, якщо протягом п'яти днів замовлені через "Дію" лампи не будуть потрібні у встановленому відділенні "Укрпошти". Несправну LED-лампу, отриману в рамках програми обміну, можна обміняти протягом місяця один раз.

Відповідно до порядку реалізації експериментального проєкту, тип бажаної LED-лампи потрібно буде повідомити при їх замовленні в порталі "Дія", але будь-який порядок відповідності типів ламп розжарювання, що здаються, і одержуваних LED-ламп у документі відсутній.

При замовленні та одержанні ламп необхідно надати реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як повідомлялося, в Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії. Програма стартує з 16 січня у режимі бета-тестування. Її координатором є Мінекономіки.

Теги: #лампи #led

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 10.01.2023
Уряд із 16 січня запускає програму безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи - Шмигаль

Уряд із 16 січня запускає програму безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи - Шмигаль

17:57 02.01.2023
В Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії

В Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії

16:37 20.12.2022
Програма безкоштовного обміну до 5-ти LED-ламп стартує у січні-2023 через "Укрпошту" - Свириденко

Програма безкоштовного обміну до 5-ти LED-ламп стартує у січні-2023 через "Укрпошту" - Свириденко

06:41 14.12.2022
Глава Мінекономіки анонсувала програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи

Глава Мінекономіки анонсувала програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи

15:55 13.12.2022
Україна розраховує на отримання LED-ламп від партнерів уже до кінця року - Шмигаль

Україна розраховує на отримання LED-ламп від партнерів уже до кінця року - Шмигаль

13:07 13.09.2019
Майже 20 тис. старих вуличних світильників планують замінити на LEDи в Києві в цьому році - Кличко

Майже 20 тис. старих вуличних світильників планують замінити на LEDи в Києві в цьому році - Кличко

20:40 20.12.2018
Україна продовжила на 3 міс. антидемпінгове розслідування імпорту ламп розжарювання з Білорусі

Україна продовжила на 3 міс. антидемпінгове розслідування імпорту ламп розжарювання з Білорусі

17:43 05.05.2016
Робота нової лінії з переробки енергоощадних ламп гальмується через проблеми з отриманням ліцензії на поводження з небезпечними речовинами

Робота нової лінії з переробки енергоощадних ламп гальмується через проблеми з отриманням ліцензії на поводження з небезпечними речовинами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перевищення лімітів споживання електроенергії спричинило аварійні відключення вже в 9 областях

"Укренерго" зберегла запровадження лімітів споживання на всю добу 11 січня через тривале зростання дефіциту е/е

Шмигаль: Загальна сума на відновлення України з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн

Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат

ОСТАННЄ

Виробник "Моршинської" запускає продаж енергетика "Воля" на основі мінеральної води

Перевищення лімітів споживання електроенергії спричинило аварійні відключення вже в 9 областях

США та союзники намагаються визначити стелю цін на російські нафтопродукти - ЗМІ

Середню ціну базової е/е на спотовому ринку на 12 січня в 10 країнах ЄС зафіксовано на рівні нижчому, ніж в Україні

Молдова відкриє вільний доступ до віртуального реверсу з українською ГТС для всіх зацікавлених учасників

Маркет super THRASH! ТРАШ! відновив роботу в Херсоні

Procter & Gamble зберегла розмір квартальних дивідендів

Власник Uniqlo підвищить зарплати працівникам в Японії на 40%

Австрійська OBB Rail Cargo з березня 2022 р. перевезла понад 1,2 млн т українського зерна до Європи

Невеликий імпорт е/е в Україну вже триває з 1 січня – глава Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА