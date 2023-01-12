Кабмін доручив місцевим органам влади утилізацію ламп розжарювання в експерименті їхнього обміну на LED-лампи

Місцеві органи влади мають вирішити питання зі збором, перевезенням та утилізацією відпрацьованих ламп розжарювання, які отримає "Укрпошта" у рамках експерименту з обміну ламп розжарювання на LED-лампи.

Відповідне доручення закріплено постановою Кабміну №25 від 10 січня 2023 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, обласні держадміністрації, обласні та районні військові адміністрації мають укласти договори про здійснення збору, перевезення та утилізації за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду місцевих бюджетів за стягнення екологічного податку.

Також уточнено, що п'ять LED-ламп можна отримати лише один раз в обмін на справні лампи розжарювання, а повторні заявки можна буде подати лише у випадку, якщо протягом п'яти днів замовлені через "Дію" лампи не будуть потрібні у встановленому відділенні "Укрпошти". Несправну LED-лампу, отриману в рамках програми обміну, можна обміняти протягом місяця один раз.

Відповідно до порядку реалізації експериментального проєкту, тип бажаної LED-лампи потрібно буде повідомити при їх замовленні в порталі "Дія", але будь-який порядок відповідності типів ламп розжарювання, що здаються, і одержуваних LED-ламп у документі відсутній.

При замовленні та одержанні ламп необхідно надати реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як повідомлялося, в Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії. Програма стартує з 16 січня у режимі бета-тестування. Її координатором є Мінекономіки.