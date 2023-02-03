За перші три дні українці обміняли вже понад 750 тис. ламп на енергоощадні - Шмигаль

Громадяни України отримали в рамках програми обміну за перші три дні її дії понад 750 тис. енергоощадних ламп, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За перші три дні в "Укрпошті" вже обміняли понад 750 тис. ламп. Замовити послугу можна і у відділенні "Укрпошти", і в застосунку "Дія". LED-лампи дадуть змогу додатково заощадити на електроенергії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі після відвідування з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Головпоштамту в п'ятницю.

За його словами, наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення, а до кінця лютого скористатися послугою зможуть і жителі віддалених сіл завдяки пересувним відділенням "Укрпошти".

Як повідомлялося, з 30 січня українці можуть обміняти п'ять старих ламп розжарювання на таку саму кількість енергозбережних LED-ламп, програма обміну є важливим кроком до зменшення навантаження на енергосистему України.

Нова програма фінансується ЄС і є частиною підтримки Європейським Союзом українського "енергетичного фронту". Європейський Союз планує надати Україні 35 млн LED-ламп.

Віцепрем'єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що станом на вечір понеділка українці замовили через застосунок "Дія" для обміну понад 140 тис. енергоощадних ламп.