Уряд із 16 січня запускає програму безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи - Шмигаль

Уряд України з 16 січня запускає в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, з 16 січня програма почне діяти в режимі бета-тестування.

Прем'єр зазначив, що на першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України, а після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі на всій території України.

"Кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати п’ять нових ламп у найближчому відділенні "Укрпошти". Увесь процес буде дуже простим і швидким", - підсумував він.

Шмигаль також нагадав, що Єврокомісія закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, а Франція додає ще 5 млн ламп.

Як повідомлялося, в Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії.