Уряд України за підтримки ЄС запустив програму обміну старих ламп на енергозбережні LED-лампи

Із 30 січня українці зможуть обміняти п’ять старих ламп розжарювання на стільки ж енергозбережних LED-ламп, програма обміну є важливим кроком для зменшення навантаження на енергосистему України, заявила віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

"На сьогодні у відділеннях "Укрпошти" вже є 6 млн 600 тисяч ламп. Лише до кінця лютого в Україну надійде 20 мільйонів ламп у рамках програми", - сказала Свириденко на презентації програми в Києві в понеділок.

Вона повідомила, що відсьогодні LED-лампи для безкоштовного обміну є у всіх обласних центрах України, крім тимчасово окупованих.

Нова програма фінансується ЄС та є частиною підтримки Європейським Союзом українського "енергетичного фронту". Європейський Союз планує надати Україні 30 млн LED-ламп.

Як наголосив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, атакуючи українську енергетичну систему РФ прагне перетворити зиму на зброю у війні проти українського народу.

"Це воєнні злочини, вони не можуть залишитися безкарними. Також наше завдання – мінімізувати та подолати наслідки. Я переконаний, що в цій роботі немає дрібниць, і кожна лампочка, яку замінять українці, також працюватиме на перемогу", - заявив посол.

Лампи розжарювання на нові світлодіодні лампи обмінюватимуть у відділеннях "Укрпошти" – поетапно у всіх регіонах. На першому етапі – лампи для обміну надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), які споживають більше енергії, а також до Краматорська, Покровська та Кривого Рогу. Обмін здійснюватиметься двома способами – за попереднім замовленням і без нього.

У свою чергу віцепрем'єр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тепер у застосунку "Дія" українці зможуть подати заявку на безоплатний обмін п'яти старих ламп, а потім отримати їх у відділенні "Укрпошти".

"Так кожен українець зможе зробити внесок у збереження електроенергії, а отже, у посилення енергетичної безпеки України", - сказав він.

З інструкцією щодо обміну ламп можна ознайомитись за посиланням