Середню ціну базової е/е на спотовому ринку на 12 січня в 10 країнах ЄС зафіксовано на рівні нижчому, ніж в Україні

Середню ціну базової електроенергії (індекс ціни BASE) на ринку "на добу наперед" (РНН) на 12 січня у 10 країнах ЄС зафіксовано на рівні нижчому, ніж в Україні.

Так, за даними телеграм-каналу DaM Europe, створеного АТ "Оператор ринку", індекс ціни BASE 12 січня буде нижчим за український на РНН у Бельгії, Данії, Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Франції та Швеції.

Максимальну середню ціну е/е на торгах РНН на 12 січня зафіксовано в Греції - 8 389,38 грн/МВт-год, мінімальну у Фінляндії - 2 074,82 грн/МВт-год, що більше ніж у 4 рази менше за грецький показник.

Загалом з 1 січня 2023 року індекс ціни BASE на РНН в Україні коливається до показників країн ЄС від найнижчого до нижчого за середній. При цьому в самій Україні ціни е/е на спотовому ринку залишаються досить стабільними через утримання НКРЕКП максимальних граничних цін (price caps) на РНН та внутрішньодобовому ринку на минулорічному рівні.



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