Економіка

11:03 11.01.2023

"Укренерго" зберегла запровадження лімітів споживання на всю добу 11 січня через тривале зростання дефіциту е/е

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"Укренерго" зберегла запровадження лімітів споживання на всю добу 11 січня через тривале зростання дефіциту е/е

Споживання електроенергії в Україні станом на 10:00 11 січня підвищилося через суттєве зниження температури на сході та в центрі країни, внаслідок чого зріс дефіцит потужності.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі всім областям доведено ліміти споживання, що діють протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00", – повідомляється у щоденному оновленні компанії в середу.

При цьому в компанії зазначили, що вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти було критично перевищено, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми було застосовано аварійні відключення.

Крім того, в окремих областях унаслідок поривчастого вітру, як і раніше, виникають пошкодження в мережах операторів системи розподілу, відбуваються ремонтні роботи.

Водночас у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж у зв'язку з високою активністю бойових дій.

"Укренерго" наголосила, що, як і раніше, енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження і тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, що виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС.

Теги: #укренерго #ліміти

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