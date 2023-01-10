Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в грудні 2022 року залишилося на рівні листопада – 0,7% порівняно з 2,5% у жовтні, 1,9% – у вересні та 1,1% – у серпні, повернувшись на рівень липня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

У грудні минулого року було зафіксовано інфляцію 0,6%, тому в річному вимірі загалом за підсумками року вона становила 26,6% порівняно з 26,5% за підсумками листопада.

Базова інфляція минулого місяця знизилася до 0,8% з 1,3% у листопаді та 1,9% у жовтні, 2,4% – у вересні та 2,1% – у серпні.

Загалом за цей рік базова інфляція становила 22,6%, уточнив Держстат.

Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.