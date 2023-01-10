Економіка

15:15 10.01.2023

Повернення обов'язкового ТО автомобілів може бути ініційоване лише після війни - юрист

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Повернення обов'язкового ТО автомобілів може бути ініційоване лише після війни - юрист

Повернення обов'язкового технічного огляду (ТО) автомобілів може бути ініційоване лише після завершення війни, вважає керівник однойменного адвокатського бюро, адвокат Тетяна Даниленко.

"В Україні ініціюватимуть повернення обов'язкового техогляду за однієї умови - у разі завершення воєнного стану. Отже, доки триває війна, автовласники змін не відчують", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Даниленко нагадала, що обов'язкове проведення ТО є однією з умов вступу України до ЄС і мало відновитися з 2023 року. Для реалізації положень угоди про Асоціацію з ЄС, що стосуються ТО, Міністерство інфраструктури розробило відповідний законопроєкт про внесення змін до низки законодавчих актів України з безпеки експлуатації колісних транспортних засобів, який був оприлюднений на сайті відомства.

При цьому адвокат уточнила, що схвалений та оновлений урядом план заходів щодо виконання Угоди про асоціацію із запровадження обов'язкового ТО відкладено у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та запровадженням у всій країні воєнного стану, а доопрацювання цього законопроєкту призупинено.

Водночас Даниленко наголосила, що законопроєкт під час обговорення отримав значну кількість зауважень. Зокрема, основне зауваження щодо нього полягає в тому, що цей проєкт закону не виключає корупції, яка стала основною причиною скасування ТО для легкових автомобілів у 2011 році.

Адвокат нагадала, що згідно із законопроєктом легкові автомобілі мають проходити техогляд кожні два роки. Для нових авто цей термін становить чотири роки після першої реєстрації, таксі один раз на рік, а автобусів двічі на рік. До того ж, всі автомобілі, привезені з-за кордону, мають пройти техогляд. Останнє стосується і зареєстрованих за кордоном "євроблях", які експлуатуються на території України.

При цьому позаплановий техогляд передбачається після перереєстрації автомобіля на нового власника (протягом 10 днів), після ДТП із пошкодженнями, що вплинули на безпеку руху, після виявлення невідповідностей та несправностей на дорозі.

Останній пункт цього переліку, зокрема, за словами Даниленко, передбачає вибіркову перевірку автомобілів на дорогах.

"Якщо під час огляду виникнуть підозри або будуть виявлені явні невідповідності, автомобіль відправлять до діагностичного центру. А там, якщо перевірка покаже, що все добре, за процедуру заплатить держава. В іншому випадку талон відберуть, а за перевірку заплатить водій, і тоді протягом місяця потрібно буде пройти техогляд знову", - сказала вона.

Адвокат уточнила, що законопроєкт передбачає також перевірку системи гальмівного та кермового управління, шин та коліс, газобалонного обладнання, зовнішніх світлових приладів та інших частин автомобіля.

При цьому відповідна директива ЄС передбачає, що технічний огляд можуть проводити і державні організації, і акредитовані приватні сертифіковані центри, а сам техогляд обов'язково має фіксуватись на камеру.

За прострочений техогляд передбачено штраф: за першого порушення - 3400 грн, потім, якщо ТО так і не було пройдено, сума повторного штрафу становитиме 17 тис. грн.

При цьому Даниленко наголосила на низці нюансів, які варто врахувати при поверненні обов'язкового ТО.

"Чи не повернемося до торгівлі талонами ТО? Питання може виникнути з прозорістю сертифікації центрів ТО, немає розуміння, де межа між "обґрунтованістю" та надмірною старанністю у перевіряючих, чи не перетворяться на заробітки спроби "причепитися" до автовласника в ситуації з позаплановим ТО, наприклад, якщо авто отримало незначні пошкодження після ДТП або несправності на дорозі... Багато питань ще доведеться вирішити. Адже якщо нововведення запрацюють, варто організувати процес на належному рівні і якнайшвидше запозичити в цьому питанні досвід сусідів із ЄС", - резюмувала адвокат.

Теги: #юрист #даниленко #техогляд #автомобілі

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