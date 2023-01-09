Економіка

16:49 09.01.2023

"ДТЕК" за перший тиждень 2023 року відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях

2 хв читати
"ДТЕК" за перший тиждень 2023 року відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях

 За перший тиждень 2023 року з 2 до 8 січня енергетики "ДТЕК" повернули світло майже 90 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріл у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Всього з 2 по 8 січня фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, для 90 тисяч родин у 101 населеному пункті Донецької, Дніпропетровській областей та в місті Київ", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Як зазначили у компанії, енергетики вже десять місяців працюють в умовах підвищеного ризику, щоб відновлювати електропостачання після обстрілу. З початку повномасштабного вторгнення вони відновили електропостачання вже 6,6 млн клієнтів.

"Деяким з них – вже десятки разів через регулярні атаки ворога. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб оперативно повернути світло всім постраждалим, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ", - наголосили в "ДТЕК".

Станом на 8 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, попри складну ситуацію в енергосистемі, вдається здійснювати відключення згідно зі стабілізаційними графіками, констатували в енергохолдингу.

"Однак наразі через повернення до роботи підприємств після новорічних свят – зростає навантаження на електромережі. Енергетики просять помірно споживати електроенергію: користуватися енергоємними побутовими приладами по черзі, вимикати світло та прилади, якими не користуєтесь", - звернувся "ДТЕК" до споживачів.

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 09.01.2023
Україна бачить себе як надійного партнера ЄС у "зеленій енергетиці" - Зеленський за підсумками розмови з Тіммермансом

Україна бачить себе як надійного партнера ЄС у "зеленій енергетиці" - Зеленський за підсумками розмови з Тіммермансом

14:29 09.01.2023
Шмигаль обговорив із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Тіммермансом посилення енергетичної стійкості України

Шмигаль обговорив із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Тіммермансом посилення енергетичної стійкості України

14:52 08.01.2023
До системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено вже 968 з 1156 житлових будинків - голова ОВА

До системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено вже 968 з 1156 житлових будинків - голова ОВА

13:52 08.01.2023
Одна з ТЕС ДТЕК зазнала атаки російських загарбників на Різдво

Одна з ТЕС ДТЕК зазнала атаки російських загарбників на Різдво

13:38 08.01.2023
Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

13:17 08.01.2023
"Укренерго" на неділю збільшила обмеження споживання е/е на 2 години

"Укренерго" на неділю збільшила обмеження споживання е/е на 2 години

17:44 06.01.2023
Снігурівка та прилеглі села залишилися без електропостачання через пошкодження мережі деревом, яке зрубали невідомі – голова МВА

Снігурівка та прилеглі села залишилися без електропостачання через пошкодження мережі деревом, яке зрубали невідомі – голова МВА

14:26 06.01.2023
Через суттєве похолодання та можливі ракетні удари по енергетиці українці мають бути готові до відновлення аварійних відключень - Шмигаль

Через суттєве похолодання та можливі ракетні удари по енергетиці українці мають бути готові до відновлення аварійних відключень - Шмигаль

21:04 05.01.2023
Населення зменшило споживання е/е в жовтні-листопаді щонайменше на третину - глава YASNO

Населення зменшило споживання е/е в жовтні-листопаді щонайменше на третину - глава YASNO

12:36 05.01.2023
Росія знову обстріляла одну з ТЕС "ДТЕК", постраждалих немає

Росія знову обстріляла одну з ТЕС "ДТЕК", постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС готовий узяти на себе провідну роль у відновленні України - Єврокомісія

Виплати України за держборгом у 2023 році становитимуть майже 660 млрд грн – піки - у березні, травні-червні та листопаді - Мінфін

Шмигаль: Близько 1 трлн грн Україна отримала від міжнародних партнерів у 2022 році

Український бізнес у 2022 році сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021 році - Шмигаль

Шмигаль: Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що успішно долаємо виклики зими

ОСТАННЄ

ЄС готовий узяти на себе провідну роль у відновленні України - Єврокомісія

"Укренерго" на перший робочий день тижня збільшило обмеження споживання е/е ще на 5 годин

Український порт в суботу залишило судно з 12,2 тис. тонн соняшникової олії, повідомляє спільний координаційний центр (СКЦ).

Виплати України за держборгом у 2023 році становитимуть майже 660 млрд грн – піки - у березні, травні-червні та листопаді - Мінфін

Міжнародні резерви України в грудні зросли на 1,9% - до $28,5 млрд

Графіки відключень е/е стали більш збалансованими завдяки контролю з боку держави – глава Міненерго

Кабмін призначив головою "Укргазвидобування" Олега Толмачева, а головою "Укртрансгазу" – Романа Малютіна

SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" направили на допомогу країні та українцям 4,3 млрд грн

Акції всіх українських агрокомпаній за минулий рік обвалилися у 1,4-3,2 раза

Кабмін збільшив до 6,7 тис. грн розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА