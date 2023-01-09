"ДТЕК" за перший тиждень 2023 року відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях

За перший тиждень 2023 року з 2 до 8 січня енергетики "ДТЕК" повернули світло майже 90 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріл у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Всього з 2 по 8 січня фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, для 90 тисяч родин у 101 населеному пункті Донецької, Дніпропетровській областей та в місті Київ", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Як зазначили у компанії, енергетики вже десять місяців працюють в умовах підвищеного ризику, щоб відновлювати електропостачання після обстрілу. З початку повномасштабного вторгнення вони відновили електропостачання вже 6,6 млн клієнтів.

"Деяким з них – вже десятки разів через регулярні атаки ворога. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб оперативно повернути світло всім постраждалим, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ", - наголосили в "ДТЕК".

Станом на 8 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, попри складну ситуацію в енергосистемі, вдається здійснювати відключення згідно зі стабілізаційними графіками, констатували в енергохолдингу.

"Однак наразі через повернення до роботи підприємств після новорічних свят – зростає навантаження на електромережі. Енергетики просять помірно споживати електроенергію: користуватися енергоємними побутовими приладами по черзі, вимикати світло та прилади, якими не користуєтесь", - звернувся "ДТЕК" до споживачів.