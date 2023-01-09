"Укренерго" на перший робочий день тижня збільшило обмеження споживання е/е ще на 5 годин

Споживання електроенергії в Україні станом на 11:00 9 січня зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом із початком робочого тижня, повідомила НЕК "Укренерго".

Як пояснила компанія в щоденному оновленні в телеграм-каналі, з огляду на це для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведено ліміти споживання, що діють з 4:00 до 24:00. Це на п'ять годин більше, ніж запроваджені на неділю ліміти – з 9:00 до 24:00, та на сім порівняно з суботніми з 10:00 до 23:00.

У компанії нагадали, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Там також зазначили, що залишається складною ситуація з електропостачанням прифронтових регіонів на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім того, уночі росіяни обстріляли один з об'єктів генерації на півдні країни, додали в НЕК.

"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання в повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", – резюмувала "Укренерго".

Водночас АТ "Полтаваобленерго" на своїй сторінці у фейсбуці повідомило, що "Укренерго" довело ліміт щодо потужності на 9 січня у Полтавській області з 11:00 до 24:00 до 463 МВт, знизивши його у такий спосіб майже на 50 МВт порівняно з попередньо доведеним лімітом на цей день 512 МВт.

Оператор закликав населення ощадливіше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням.