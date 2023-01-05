Економіка

11:38 05.01.2023

Мінекономіки попередньо оцінило падіння ВВП України у 2022 році у 30,4%

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Мінекономіки попередньо оцінило падіння ВВП України у 2022 році у 30,4%

Падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%], що краще, ніж попередні прогнози, повідомило Міністерство економіки у четвер.

Як зазначається у пресрелізі відомства, у грудні падіння ВВП оцінено на рівні 34% [±2%] порівняно з 37% [±2%] у листопаді, враховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

"Утім, подальші терористичні ракетні атаки з боку Росії завдали хоч і не критичних, проте пошкоджень (зокрема, енергетичної інфраструктури), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність", - додало міністерство.

Загалом за четвертий квартал, на думку Мінекономіки, ВВП впав на 35,5% [±2%], що гірше за показник третього кварталу, за даними Держстату, - 30,8%, але краще, ніж другого, коли економіка скоротилася на 37,2%.

Міністерство нагадало, що у першому кварталі падіння ВВП, за даними Держстату, становить 15,1%, а у 2021 році ВВП зріс на 3,4%.

"Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого на всій протяжності загального кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році", - наголосила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Водночас вона наголосила, що успіхи сил оборони України на полі бою, злагоджена робота уряду та бізнесу, швидкість відновлення зруйнованих/пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів дозволили утримати економічний фронт.

Мінекономіки раніше зазначало, що російські атаки по енергоінфраструктурі, що розпочалися 10 жовтня, збільшили темпи спаду економіки України в минулому році орієнтовно до 39% у жовтні і 41% листопаді, внаслідок чого прогноз падіння загалом за підсумками року був погіршений із 32% до 33,2%, проте трохи пізніше скоригований до 32%.

Керівники НБУ на брифінгу 8 грудня також повідомили, що російський енерготерор погіршив їхню оцінку зниження ВВП минулого року на 31,5%, проте не уточнили, наскільки. МВФ очікує падіння української економіки у 2022 році на 33%.

На 2023 рік Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП на 3,2%, тоді як за базовим сценарієм МВФ цього року українська економіка зросте на 1%. Однак Фонд розглядає також два інші сценарії: негативний - із падінням ВВП на 12,5%, або до 57% від довоєнного, та позитивний - із зростанням його на 10%, або до 75% від довоєнного.

Нацбанк раніше зазначав, що на 2023 рік навіть у базовому відносно оптимістичному сценарії з ефективним захистом енергооб'єктів та оперативним відновленням системи зростання ВВП буде дуже млявим і набагато нижчим, ніж 4%, які центробанк допускав у жовтневому прогнозі.

Теги: #ввп #падіння

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