"ДТЕК" за передноворічний тиждень та свята відновив електропостачання 128 тис. абонентів у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" у період із 26 грудня 2022 року до 3 січня 2023 року відновив електропостачання 128 тисяч сімей, які залишилися без світла через обстріл російських окупантів.

"Це 80 населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - повідомила компанія у середу.

Фахівці операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" розпочинають ремонт пошкодженого обладнання одразу після отримання відповідних дозволів із боку ЗСУ.

Станом на 4 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, незважаючи на складну ситуацію в енергосистемі, вдається проводити відключення згідно зі стабілізаційними графіками, зазначили в енергохолдингу.

"Оператори системи розподілу зможуть дотримуватись графіків, якщо не буде нових атак на енергосистему", - наголосили в "ДТЕК".