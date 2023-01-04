Економіка

18:33 04.01.2023

"ДТЕК" за передноворічний тиждень та свята відновив електропостачання 128 тис. абонентів у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях

1 хв читати
"ДТЕК" за передноворічний тиждень та свята відновив електропостачання 128 тис. абонентів у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях

 "ДТЕК" у період із 26 грудня 2022 року до 3 січня 2023 року відновив електропостачання 128 тисяч сімей, які залишилися без світла через обстріл російських окупантів.

"Це 80 населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - повідомила компанія у середу.

Фахівці операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" розпочинають ремонт пошкодженого обладнання одразу після отримання відповідних дозволів із боку ЗСУ.

Станом на 4 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, незважаючи на складну ситуацію в енергосистемі, вдається проводити відключення згідно зі стабілізаційними графіками, зазначили в енергохолдингу.

"Оператори системи розподілу зможуть дотримуватись графіків, якщо не буде нових атак на енергосистему", - наголосили в "ДТЕК".

 

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 03.01.2023
Уряд України орієнтуватиметься на відновлювану енергетику та децентралізовану енергосистему

Уряд України орієнтуватиметься на відновлювану енергетику та децентралізовану енергосистему

15:03 03.01.2023
ДТЕК вводить у Київській області нові графіки стабілізаційних відключень для їхньої рівномірності

ДТЕК вводить у Київській області нові графіки стабілізаційних відключень для їхньої рівномірності

13:47 03.01.2023
Кабмін призупинив електронні аукціони в системі "Прозорро" через обстріли

Кабмін призупинив електронні аукціони в системі "Прозорро" через обстріли

12:32 03.01.2023
Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень е/е – ДТЕК

Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень е/е – ДТЕК

11:31 03.01.2023
Завдяки теплій і ясній погоді обмеження споживання до 14:00 відсутні, потім ліміти буде повернено - "Укренерго"

Завдяки теплій і ясній погоді обмеження споживання до 14:00 відсутні, потім ліміти буде повернено - "Укренерго"

18:43 02.01.2023
У Києві відкриють перший авторизований магазин із продажу зарядних станцій EcoFlow

У Києві відкриють перший авторизований магазин із продажу зарядних станцій EcoFlow

17:57 02.01.2023
В Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії

В Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії

14:17 01.01.2023
Одна з ТЕС ДТЕК дістала пошкодження унаслідок обстрілу РФ 31 грудня

Одна з ТЕС ДТЕК дістала пошкодження унаслідок обстрілу РФ 31 грудня

17:45 31.12.2022
Глава Міненерго повідомив про відсутність серйозних пошкоджень енергосистеми від суботніх обстрілів

Глава Міненерго повідомив про відсутність серйозних пошкоджень енергосистеми від суботніх обстрілів

16:41 31.12.2022
Енергосистема України залишається стабільною, служби ліквідовують наслідки російських атак - Шмигаль

Енергосистема України залишається стабільною, служби ліквідовують наслідки російських атак - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

У 2023 році уряд активно створюватиме інфраструктуру безпеки та врегулює обіг зброї в Україні - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

Пріоритет "Метінвесту" - підвищення ефективності підприємств групи – операційний директор

Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

Ринок нерухомості в Україні за підсумками трьох кварталів 2022 р. скоротився в 2,7 раза - opendatabot

Ситуація із запасами газу в сховищах ЄС краща, ніж у 2016-2018 рр. - Єврокомісія

Долар посилив зниження до євро перед публікацією протоколу засідання ФРС

Українські аграрії з початку нового року зобов'язані сплатити новий податок на землю за 2022 рік

"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА