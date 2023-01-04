Пріоритет "Метінвесту" - підвищення ефективності підприємств групи – операційний директор

Пріоритетом гірничо-металургійної групи "Метінвест" є підвищення ефективності роботи підприємств групи, координація мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова", повідомив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

"Починаємо рік із чіткими планами та сміливими цілями: вистояти, перемогти та розвиватися разом із країною. Тепер команда операційної дирекції "Метінвесту" посилена потужними фахівцями. Керівництво комбінатом "Запоріжсталь" впевнено довіряю Роману Слободянюку. Бажаю йому успіхів та звершень на новій посаді". – написав топменеджер на своїй сторінці у соцмережі.

Він також зазначив, що нові завдання та виклики чекають і на нього.

"Як операційний директор "Метінвесту" продовжую працювати далі. У пріоритеті – підвищення ефективності роботи підприємств групи та координація мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" щодо надання допомоги українським захисникам. Вистоїмо та переможемо", - резюмував Мироненко.

Як повідомлялося, Мироненко, який очолював за сумісництвом "Запоріжсталь", з 1 січня 2023 року продовжує роботу як операційний директор "Метінвесту". В.о. генерального директора меткомбінату "Запоріжсталь" призначено Слободянюка, до цього - директора з виробництва операційної дирекції групи "Метінвест".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".