Економіка

17:05 04.01.2023

Пріоритет "Метінвесту" - підвищення ефективності підприємств групи – операційний директор

1 хв читати
Пріоритет "Метінвесту" - підвищення ефективності підприємств групи – операційний директор

 Пріоритетом гірничо-металургійної групи "Метінвест" є підвищення ефективності роботи підприємств групи, координація мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова", повідомив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

"Починаємо рік із чіткими планами та сміливими цілями: вистояти, перемогти та розвиватися разом із країною. Тепер команда операційної дирекції "Метінвесту" посилена потужними фахівцями. Керівництво комбінатом "Запоріжсталь" впевнено довіряю Роману Слободянюку. Бажаю йому успіхів та звершень на новій посаді". – написав топменеджер на своїй сторінці у соцмережі.

Він також зазначив, що нові завдання та виклики чекають і на нього.

"Як операційний директор "Метінвесту" продовжую працювати далі. У пріоритеті – підвищення ефективності роботи підприємств групи та координація мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" щодо надання допомоги українським захисникам. Вистоїмо та переможемо", - резюмував Мироненко.

Як повідомлялося, Мироненко, який очолював за сумісництвом "Запоріжсталь", з 1 січня 2023 року продовжує роботу як операційний директор "Метінвесту". В.о. генерального директора меткомбінату "Запоріжсталь" призначено Слободянюка, до цього - директора з виробництва операційної дирекції групи "Метінвест".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #мироненко #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 03.01.2023
Керівником "Запоріжсталі" призначено директора з виробництва операційної дирекції "Метінвесту"

Керівником "Запоріжсталі" призначено директора з виробництва операційної дирекції "Метінвесту"

14:32 23.12.2022
Часові проміжки відновлення економіки України залежатимуть від зусиль держави та бізнесу щодо покращення ситуації - CEO "Метінвесту"

Часові проміжки відновлення економіки України залежатимуть від зусиль держави та бізнесу щодо покращення ситуації - CEO "Метінвесту"

13:12 14.12.2022
UNITED24 та "Метінвест" зібрали понад 94 млн грн, поширивши 100 тис. браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі"

UNITED24 та "Метінвест" зібрали понад 94 млн грн, поширивши 100 тис. браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі"

06:13 14.12.2022
"Каметсталь" "Метінвесту" відновив роботу з виплавки чавуну після тимчасового припинення виробництва в результаті обстрілів енергоструктури

"Каметсталь" "Метінвесту" відновив роботу з виплавки чавуну після тимчасового припинення виробництва в результаті обстрілів енергоструктури

14:35 07.12.2022
"Метінвест" відкриває програму протезування постраждалих від війних

"Метінвест" відкриває програму протезування постраждалих від війних

20:12 06.12.2022
Фахівці "Метінвесту" від початку війни освоїли виготовлення нетипової продукції для українських захисників

Фахівці "Метінвесту" від початку війни освоїли виготовлення нетипової продукції для українських захисників

13:33 06.12.2022
Запроваджені санкції щодо акціонера "Метінвесту" Новинського не вплинуть на роботу групи - заява

Запроваджені санкції щодо акціонера "Метінвесту" Новинського не вплинуть на роботу групи - заява

19:26 26.11.2022
Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

14:36 25.11.2022
"Метінвест" спрямував 4 млн грн на розвиток тактичної медицини в Україні

"Метінвест" спрямував 4 млн грн на розвиток тактичної медицини в Україні

20:25 18.11.2022
"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів

"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

У 2023 році уряд активно створюватиме інфраструктуру безпеки та врегулює обіг зброї в Україні - Шмигаль

ОСТАННЄ

"ДТЕК" за передноворічний тиждень та свята відновив електропостачання 128 тис. абонентів у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях

Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

Ринок нерухомості в Україні за підсумками трьох кварталів 2022 р. скоротився в 2,7 раза - opendatabot

Ситуація із запасами газу в сховищах ЄС краща, ніж у 2016-2018 рр. - Єврокомісія

Долар посилив зниження до євро перед публікацією протоколу засідання ФРС

Українські аграрії з початку нового року зобов'язані сплатити новий податок на землю за 2022 рік

"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА