Електронні системи вимагають суттєвого доопрацювання, щоб закон про захист прав інвесторів будівництва запрацював – Мін'юст

Для держреєстрації спеціальних речових прав на незавершені чи майбутні проєкти будівництва все ще потрібне суттєве доопрацювання програмного забезпечення, а також розробка низки підзаконних нормативно-правових актів, повідомило міністерство юстиції.

"Забезпечення практичного застосування закону №2518 щодо проведення державної реєстрації спеціального речового права на об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості, обтяження такого права потребує суттєвого доопрацювання програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем, а також розробки низки підзаконних нормативно-правових актів", – йдеться в листі Мін'юсту від 2 січня, оприлюдненого держреєстратором Оленою Бабич на фейсбук-сторінці.

У листі зазначено, що згідно із законом "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхнє обтяження", відомості, що подаються при заяві про незавершені або майбутні об'єкти нерухомості, можуть передаватися автоматично шляхом взаємодії Держреєстру прав та Єдиної державної е-системи у сфері будівництва.

Водночас для забезпечення такого функціоналу все ще потрібне доопрацювання програмного забезпечення е-системи, а також розробка низки підзаконних актів головним органом виконавчої влади, який реалізує політику у сфері будівництва.

"Наразі технічні адміністратори Державного реєстру речових прав на нерухоме майно спільно з представниками технічного адміністратора ЄДЕССС виконують роботу із приведення функціоналу (…) у відповідність до вимог закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть побудовані в майбутньому" повідомляє міністерство.

Як повідомлялося, з 10 жовтня 2022 року набув чинності закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна" (№2518-ІХ), які будуть збудовані в майбутньому від 15 серпня 2022 року. Відповідно до нього, майбутній об'єкт нерухомості може перебувати у цивільному обігу лише за державної реєстрації спеціального майнового права або обтяження на користь особи, яка сплатила частково ціну такого об'єкта, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Крім того, документ зобов'язує замовника будівництва визначити перелік майбутніх об'єктів нерухомості, які становитимуть гарантійну частку під час первинної держреєстрації.

Джерело: https://www.facebook.com/100010448172665/posts/1867484850276436/?flite=scwspnss