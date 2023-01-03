Економіка

12:32 03.01.2023

Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень е/е – ДТЕК

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Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень е/е – ДТЕК

 У вівторок з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень електроенергії через зростання споживання е/е промисловістю після теплих святкових днів.

"Економіка має працювати і споживання промисловістю зростає. Відповідно збільшується навантаження на енергосистему. Тому сьогодні з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень, щоб уникнути аварій в енергосистемі", - повідомив "ДТЕК" у телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначили в енергохолдингу, тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян.

 

Теги: #енергетика #дтек

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