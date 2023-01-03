Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень е/е – ДТЕК

У вівторок з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень електроенергії через зростання споживання е/е промисловістю після теплих святкових днів.

"Економіка має працювати і споживання промисловістю зростає. Відповідно збільшується навантаження на енергосистему. Тому сьогодні з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень, щоб уникнути аварій в енергосистемі", - повідомив "ДТЕК" у телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначили в енергохолдингу, тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян.