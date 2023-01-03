Завдяки теплій і ясній погоді обмеження споживання до 14:00 відсутні, потім ліміти буде повернено - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" повідомила про зниження споживання електроенергії через теплу погоду, у зв'язку з чим обмежувати його не планується до 14:00, а на пообідні та вечірні години областям доведено ліміти споживання.

У своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі компанія також пояснила відсутність обмежень тим, що зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім того, завдяки ясній погоді в ранкові та денні години підвищено виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

"Водночас на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр "Укренерго" довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі", - заявили в НЕК.

Там також зазначили, що російські терористи знову завдали ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни, що призвело до пошкоджень у розподільчих мережах.

Ремонтні роботи та відновлення електропостачання буде виконано відразу після отримання відповідних дозволів військових, зазначило "Укренерго".

У компанії також закликали відповідально користуватися електрикою, використовувати по черзі енергоємні прилади.