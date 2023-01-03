Третина світової економіки буде в рецесії у 2023 році - глава МВФ

Рецесія стосуватиметься третини світової економіки у 2023 році, прогнозує директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Цей рік буде жорсткішим для світової економіки, ніж той, який ми залишили позаду, попередила вона.

"Чому? Тому що три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно, - сказала глава МВФ в інтерв'ю, яке транслювалося в неділю на каналі CBS. - Ми очікуємо, що одна третина світової економіки буде в рецесії".

Навіть у країнах, економіка яких не знижуватиметься, "сотні мільйонів людей відчуватимуть це як рецесію", додала вона.

За словами Георгієвої, тоді як США може зрештою уникнути рецесії, ситуація видається похмурішою в Європі, яка сильно постраждала від війни РФ проти України. "Половина Євросоюзу буде в рецесії", - зазначила вона.

"Уперше за 40 років зростання економіки Китаю в 2022 році, ймовірно, буде на рівні або нижче за глобальне зростання, - сказала Георгієва. - До пандемії COVID-19 Китай забезпечував 35-40% світового підйому. Більше так не буде".

На її думку, для азійських економік зараз "досить напружений" час.

"Коли я розмовляю з азійськими лідерами, всі вони починають з питання: що буде з Китаєм? Чи повернеться Китай до вищих темпів зростання?", - сказала вона.

Георгієва очікує, що КНР поступово перейде до "більш високих економічних показників і завершить рік із кращими результатами", ніж починає.

МВФ прогнозує, що світовий ВВП поточного року збільшиться на 2,7% після зростання на 3,2% за підсумками 2022 року.