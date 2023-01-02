У Києві відкриють перший авторизований магазин із продажу зарядних станцій EcoFlow

Ексклюзивний дистриб'ютор EcoFlow в Україні компанія DroneUA має намір відкрити в Києві перший офлайн-магазин із продажу зарядних станцій.

Як повідомив у фейсбуці засновник DroneUA Валерій Яковенко, наразі в приміщенні магазину тривають ремонтні роботи.

"Перед вами майбутній центр незалежності та перший з мережі авторизованих магазинів EcoFlow в Україні. До речі, це буде перший магазин у Європі й один із перших у світі", - повідомив він.

DroneUA здійснює дистрибуцію і обслуговування безпілотників, а також надає пов'язані з їх використанням послуги у сфері безпеки, в галузях сільського господарства, геодезії та ін.